Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi simit Oxford Sözlüğü'ne girdi

Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ekim ayı güncellemesinde, sözlüğe onlarca kelime eklendi. Yiyecekten içeceğe, bilimden politikaya, galaksiden bölgesel kelimelere birçok sözcük artık dünyanın en çok kullanılan sözlüklerinden birinde yer alacak.

Bu yeni eklenene kelimelerden biri ise bizi diğerlerinden daha çok ilgilendiriyor.

Sözlüğün yeni kelimeleri arasında Türkiye'den de bir yiyecek de yer alıyor. Sabah, akşam, kahvaltıda, ikindide, ikramlarda ve sokakta her zaman severek yediğimiz: Simit. Simidin sözlükteki karşılığı ise şöyle: "Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü."

Simitle ilgili bu sevindirici haberin paylaşımı ise gurme isim Vedat Milor'dan geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçi ve hayran kitlesini her geçen gün artıran Milor, simidin sözlüğe girmesini attığı bir tweet'le takipçileriyle paylaştı.

Vatana millete hayırlı olsun! Oxford English Dictionary “simit” kelimesini Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak tanımlamış ve sözlüğe eklemiş.https://t.co/3QbwwRDKq0 — Vedat Milor (@vedatmilor) 22 Ekim 2019



