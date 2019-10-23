YEMEK

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi simit Oxford Sözlüğü'ne girdi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Bayrakları asmaya hazır mısınız sevgili okur? Oxford İngilizce Sözlüğü'ne vazgeçilmez lezzetimiz olan simidi ekledi. Milli yiyeceğimiz simit, sözlüğe son eklenen kelime oldu.

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi simit Oxford Sözlüğü'ne girdi

Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ekim ayı güncellemesinde, sözlüğe onlarca kelime eklendi. Yiyecekten içeceğe, bilimden politikaya, galaksiden bölgesel kelimelere birçok sözcük artık dünyanın en çok kullanılan sözlüklerinden birinde yer alacak.

Bu yeni eklenene kelimelerden biri ise bizi diğerlerinden daha çok ilgilendiriyor.

Sözlüğün yeni kelimeleri arasında Türkiye'den de bir yiyecek de yer alıyor. Sabah, akşam, kahvaltıda, ikindide, ikramlarda ve sokakta her zaman severek yediğimiz: Simit. Simidin sözlükteki karşılığı ise şöyle: "Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü."

Simitle ilgili bu sevindirici haberin paylaşımı ise gurme isim Vedat Milor'dan geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçi ve hayran kitlesini her geçen gün artıran Milor, simidin sözlüğe girmesini attığı bir tweet'le takipçileriyle paylaştı.


İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Gören şaştı kaldı! Süslemek için 30 ton ürün...Gören şaştı kaldı! Süslemek için 30 ton ürün...
Günde 2 adet yemek bakın neye iyi geliyor!Günde 2 adet yemek bakın neye iyi geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oxford sözlüğü oxford ingilizce sözlüğü simit oxford sözlüğüne girdi

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Şeyma Subaşı'dan Jet Sosyete dizisindeki göndermeye yanıt!

Şeyma Subaşı'dan Jet Sosyete dizisindeki göndermeye yanıt!

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Bilim insanları son noktayı koydu! İki ay boyunca günde 2 tane yemek...

Bilim insanları son noktayı koydu! İki ay boyunca günde 2 tane yemek...

Damat paçası tarifi: Düğünlerin vazgeçilmezi damat paçası nasıl yapılır?

Damat paçası tarifi: Düğünlerin vazgeçilmezi damat paçası nasıl yapılır?

Günde 2 adet yemek bakın neye iyi geliyor!

Günde 2 adet yemek bakın neye iyi geliyor!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin, Narenciye Festivali'ne hazırlanıyor

Gören şaştı kaldı! Süslemek için 30 ton ürün...

Acı biberin faydaları nelerdir, acı biberin yan etkileri var mıdır?

Günde 2 adet yemek bakın neye iyi geliyor!

Damat paçası tarifi: Düğünlerin vazgeçilmezi damat paçası nasıl yapılır?

Damat paçası tarifi: Düğünlerin vazgeçilmezi damat paçası nasıl yapılır?

Sindirim sistemi sorunlarına karşı alabileceğiniz doğal önlemler

Bilim insanları son noktayı koydu! İki ay boyunca günde 2 tane yemek...

Hem ucuz, hem lezzetli: Tombul Patlıcan Kıynağı

Hem ucuz hem de şifalı! Kış aylarında yerseniz...

Uzmanından ideal kilo için öneriler

Uzmanından ideal kilo için öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.