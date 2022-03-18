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Sokak ortasında direk dans yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

18.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde sokak ortasında bir kadın direk dansı yapmaya başladı. İsmi açıklanmayan kadının tanga giyerek direk dansı yaptığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoldan geçen sürücüler ve çevredeki restorandaki müşteriler durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sokak ortasında direk dans yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

Florida’nın popüler eğlence merkezlerinden birinde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına uğrattı. Yoldan geçen sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde yol kenarında bir direğin yanında duran tangalı iki kadın dikkatleri çekti.

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SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

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Kadınlarından biri tanga bikinisiyle direğe çıkıp yoldan geçen sürücülere karşı dans etmeye başladı. Bu anlara şahit olan sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi. Bu sırada korna seslerinin yükselmesi üzerine çevredeki restoranda oturan müşterilerinde duruma ilgisi arttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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