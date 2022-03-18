Sokak ortasında direk dans yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

Florida’nın popüler eğlence merkezlerinden birinde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına uğrattı. Yoldan geçen sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde yol kenarında bir direğin yanında duran tangalı iki kadın dikkatleri çekti.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Kadınlarından biri tanga bikinisiyle direğe çıkıp yoldan geçen sürücülere karşı dans etmeye başladı. Bu anlara şahit olan sürücüler şaşkınlığını gizleyemedi. Bu sırada korna seslerinin yükselmesi üzerine çevredeki restoranda oturan müşterilerinde duruma ilgisi arttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.



