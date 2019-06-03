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Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 03.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği Sebahattin K., tarafından bıçakla boğazı kesilen Metin Alagözoğulları (56) hastanede tedaviye alındı.

Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti

Olay, öğle saatlerinde, Kozlu ilçe meydanında meydana geldi. Metin Alagözoğulları ile Sebahattin K. sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Sebahattin K., cebinden çıkarttığı bıçakla Alagözoğulları’na saldırıp, boğazını kesti. Alagözoğulları kanlar içerisinde yere yığılırken, Sebahattin K. ise olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alagözoğulları, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Sebahattin K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kozlu bıçaklı kavga

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