Mynet Trend

Sokak ortasında kanlı infaz! Aracının içerisinde kurşun yağmuruna tutuldu!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.07.2019 00:38 | Son Güncelleme

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

Sokak ortasında kanlı infaz! Aracının içerisinde kurşun yağmuruna tutuldu!

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarıya çıkan vatandaşlar, kimliği belirsiz bir kişinin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü.

Aracın yanına gelenler, şoför mahallindeki kişinin yaralı olduğunu görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk eden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin kimlik tespitinde adının Bahattin Erol olduğu ve bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.

12 KURŞUN İZİ

Polisin yaptığı çalışmada, hafif ticari aracın ön camında 12 kurşun izine rastlanırken, çevresinde ise çok sayıda boş kovan bulundu. Erol'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katıİstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katı
Şezlong tartışması cinayetle sonuçlanmıştı! Korkunç detaylar ortaya çıktıŞezlong tartışması cinayetle sonuçlanmıştı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana silahlı saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

2 gün önce evlenmişlerdi! Eşi banyoda bu halde buldu

Şezlong tartışması cinayetle sonuçlanmıştı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Şezlong tartışması cinayetle sonuçlanmıştı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!

'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şezlong tartışması cinayetle sonuçlanmıştı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Şezlong tartışması cinayetle sonuçlanmıştı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

'Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası ilçeyi karıştırdı!

'Belediye Başkanı akrabalarını müdür olarak atadı' iddiası iddiası ilçeyi karıştırdı!

Seçimlere girip kaybeden belediye çalışanı, 288 kilometre uzağa göreve gönderildi

Seçimlerde aday olmuştu, 288 kilometre uzağa göreve gönderildi

Antalya'daki kan donduran olayda yeni gelişme: Doğrayıp klozete atıyordum

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor! Neler yok ki...

Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor! Neler yok ki...

Gurbetçilerin bilmediği kanun başlarına dert oluyor

Bu kanun bilmeyenin başına dert oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.