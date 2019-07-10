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Sokak ortasında kardeş dehşeti

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.07.2019 22:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, ağabeyini dükkanı önünde pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Sokak ortasında kardeş dehşeti

Olay, Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi Ravalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağabeyi Ferdi K.’nın Ravalı Sokak üzerinde bulunan dükkanı önüne ticari araçla gelen Fevzi K., elindeki pompalı tüfekle ateş etti. İki bacağından yaralanan Ferdi K. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören bir vatandaş, eline aldığı sandalyeyi aracın üzerine fırlatarak Fevzi K.’nın ikinci bir kez ateş etmesini engelledi. Çevredeki esnafların da olay yerine gelmesiyle panikleyen Fevzi K. olay yerinden uzaklaştı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ferdi K.’yı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Bacaklarından yaralanan Ferdi K.’nın hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kaçan Fevzi K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy pompalı tüfek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
artık insanlarda normal silah da yok pompalı yada uzun namlulu bunedir ya cezalar agır olmalı
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