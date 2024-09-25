Sokak sanatçısını uyaran zabıtaya vatandaş tepkisi: "Siz Allah değilsiniz, görevinizi yapın!"

İddiaya göre olay Kayseri'de yaşandı. Zabıta görevlileri, müzisyen bir gencin gitar eşliğinde şarkı söylemesine müdahale etmek istedi.

Müzisyen gencin yanında oturan bir vatandaş zabıta görevlilerine sitem etti. Vatandaşın tepkisi sosyal medyada viral oldu.

Zabıtaya engel olmaya çalışan vatandaş, "Ben burada müzik dinlemek istiyorum. Siz Allah değilsiniz. Fiyatlar almış başını gidiyor, herkes birbirine geçiriyor. Görevinizi yapın" dedi.

O anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Videonun sosyal medyaya düşmesiyle paylaşımın altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;