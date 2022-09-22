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  4. Şoke eden görüntü: Güven Kıraç'tan 12 yıllık eşine ihanet! Eliyle mısır yedirip öptü

Şoke eden görüntü: Güven Kıraç'tan 12 yıllık eşine ihanet! Eliyle mısır yedirip öptü

22.09.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behzat Ç.'deki başarılı oyunculuğuyla tanınan Güven Kıraç fena yakalandı. Başak Kıraç'la uzun süredir evli olan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç bir kadınla el ele yakalandı. Güven Kıraç kameraları görünce kız arkadaşının elini bıraktı. Yanındaki arkadaşları ise görüntü alınmaması için tepki gösterdi.

Şoke eden görüntü: Güven Kıraç'tan 12 yıllık eşine ihanet! Eliyle mısır yedirip öptü

12 yıldır Başak Kıraç ile evli olan 62 yaşındaki oyuncu Güven Kıraç'ın son görüntüleri gündem oldu. Genç bir kadınla tüm akşamı Asmalı'da geçiren Güven Kıraç karısına ihanet mi etti?

Gece boyunca samimi olan Kıraç ve kız arkadaşı romantik anlar da yaşadı. Oyuncu önce yanındaki arkadaşına eliyle mısır yedirdi ardından da mekanın içerisinde kız arkadaşını öptü.

KAMERALARI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Çıkışta el ele olan çift tv100 kamerasını görünce gerildi. Ellerini bırakan ve ayrı ayrı yürümeye başlayan ikilinin arkadaşları ise muhabiri engellemeye çalıştı. Genç kadın ise yüzünü gizledi.

Öte yandan Kıraç'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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Güven Kıraç euro türk
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