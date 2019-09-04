Şoke eden görüntü! Oteldeki kettleda iç çamaşırını yıkayıp...

Bir yerde konaklamak için rezervasyon yaptırdığınızda konaklayacağınız mekanın kurallarını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu herkesin bildiği genel geçer bir kuraldır. Ancak inanın ya da inanmayın, bazı insanlar hala bu durumu anlamamakta ısrarcı. Hatta daha da kötüsü konaklayacağı yerlerin kuralları umurlarında bile değil. Kettleda yıkanan iç çamaşırından tutun da otel odasının bir köşesine fırlatılan pis bebek bezlerine kadar işte görüp görebileceğiniz en kötü otel müşterileri!

1. “Günaydın, yatağın üzerindeki şey kan değil. Yatağa domuz pirzolası düşürdüm. Yaşanan bu kaza, benim gerçekten nasıl bir insan olduğumu özetliyor. Saygılarımla. Dylan”

2. “Arkadaşım otel odasından çıkarken yatağı böyle bıraktı…”

3. “Bir otelde gece vardiyasında çalışıyorum. Bu adam, on dakika boyunca 227 numaralı odada kaldığını iddia edip benimle tartıştı. Bizim 227 numaralı bir odamız yok. Adam yanlış otele gelmiş…”

4. Bir ailenin sinir bozucu çocukları, yatak başlığının parçalarını sökmüş

5. Çıkarken otel odasını bu şekilde bırakmışlar…

6. Kan bulaşan iç çamaşırını otelin kettle'ında yıkayan ve bunu internette gururla paylaşan kadın

7. Bir başka müşterinin çıkarken bıraktıkları…

8. “Bir otelde çalışıyorum ve bugün bunu buldum!”

9. “Yan odadaki misafirlerin, otelin mini buzdolabını çalmasını izliyorum…”

10. Otelin herkese açık lobisinde cinsel içerikli film izleyen bir adam

11. 1982 yılındaki turnesi sırasında David Lee Roth’un odası

12. Neden?

13. Muhtemelen bu oda için ekstra ücret ödemeleri gerekmiştir

14. “Arkadaşım odaları temizlerken bu devasa şeyi buldu…”

15. “Güzel bir otelde konaklıyordum ve buz almak için buz makinesine giderken kaka kokusu aldım. Etrafa bakınınca buz makinesinin arkasında bunu buldum… Kirli çocuk bezi!”

16. “Bir otelde çalışıyorum ve odayı temizlerken yatağın altında bunu buldum.”

17. “Rahatsız etmeyin” tabelasının yeni bir versiyonu

18. Otelin buz kovasını kolayla dolduran bir çocuk…

19. Bu manzarayı yalnızca Vegas’ta görebilirsiniz

20. 3 araçlık bir yere park eden bu müşteri…

21. “Oteldeki İnciller’den birine bu küfürü yazmışlar…”

22. Otel çalışanları için bu notu bırakan koca yürekli adam! “Her yere saçılan havlular ve spermler için üzgünüm!”

23. Odalarda sigara içmek yasak olunca koridorda sigara içen müşteriler…

24. Sigara içebileceği odaları olan bir otel tutmak yerine bu oteli tutan, sonra da şikayet eden bu adama ne demeli? “Eğer sigara içebilseydim daha fazla bahşişiniz olurdu. Ayrıca havalandırma sadece soğuk hava üflüyor.”

25. “Az kalsın kusuyordum. Otelin havuzundan çıkan takma tırnaklar!”

26. “Bu odada üç günlüğüne bir adam konakladı. Ne çocuğu vardı ne de evcil hayvanı. Sadece kendisi!”

27. “Kilise grubumla Pennsylvania’ya gittik. Odanın gördüğünüz kısmı arkadaşıma ait.”

28. “Bir otelde resepsiyonda çalışıyorum. Müşterilerden biri resepsiyonu arayıp bir sanat eseri yarattığını ve bunu Paris Hilton’a satmak istediğini söyledi. Odaya gittiğimizde bunu bulduk.”

29. “Otel odamdaki huzurlu tablo…”

30. Beş gün kaldıkları odadan 5 torba çöp çıkmasına sebep olan müşteriler…

31. “Bez değiştirme masasını açtım ve bir sürpriz buldum.”

32. “Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum ve bu buzdolabını her gün temizlemek zorundayım.”

33. Jakuzinin yanındaki kızarmış tavuklar!

34. Bunu nasıl başardınız?

35. “Bu beyefendinin ise hafta sonunu nasıl geçirdiği çok açık…”

36. “Elektronik müzik partisinden sonra kaldığım otelin asansörü.”

37. “Bir müşterimiz yediği pizzanın kenarlarını koridora atmış.”

38. İzmaritlerini otel bardağına söndürmek?!





