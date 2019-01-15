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Şoke eden manzara! Gökten yüzlerce örümcek yağdığı iddia edildi

sesamos sesamos
DÜNYA  | 15.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Brezilya'da genç bir çocuğun paylaştığı video, internet kullanıcılarında tartışmaya yol açtı. Minas Gerais eyaletinin kırsal bir bölgesinde çekilen görüntülerde gökten yüzlerce örümcek yağdığı iddia edildi ancak daha sonra gerçek ortaya çıktı.

Brezilya'nın güneyinde yer alan Minas Gerais eyaletinin kırsal bir bölgesinde gökyüzünden yüzlerce örümcek yağdığı öne sürüldü.

14 yaşındaki Joao Pedro Martinelli Fonseca, büyükbabasının çiftliğine giderken gökyüzündeki siyah noktaları görünce şaşkına döndü ve o anları kayıt altına aldı.

GERÇEK DAHA SONRA ANLAŞILDI

İngiliz gazete Mirror'ın haberine göre internette oldukça konuşulan görüntülerde örümcekler gökten düşüyor gibi görünüyordu ancak gerçek daha sonra anlaşıldı.

Uzmanlar örümceklerin devasa boyuttaki bir ağa tutunduklarını belirtti. Olağanüstü olayın, sıcak ve nemli havadan kaynaklandığı ifade edildi.

Konuya açıklık getiren uzmanlar ayrıca örümceklerin böcek avlama taktiği olarak paraşütten atlar gibi yere süzüldüklerini belirtti. Bu durumun örümcek yağmuruyla karıştırılabileceğini ekledi.

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