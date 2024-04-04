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Şoke eden olay! Emre Aşık'ın eski karısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i suçladı! "Şantajcı..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.04.2024 07:26
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Yunus Emre'nin eşi Beria Özden son dönemlerde sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Özden'in eski dostu ve Emre Aşık'ın da eski karısı olay iddialarda bulundu. İddialardan biri de Beria Özden'in Yunus Emre'yi gizli gizli kaydettiğiydi...

Şoke eden olay! Emre Aşık'ın eski karısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i suçladı! "Şantajcı..."

Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de gündemden düşmüyor. Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın iddiaları gündemde.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, geçtiğimiz saatlerde eski dostu Beria Özden hakkında zehir zemberek iddialarda bulundu. Bunlar arasında en öne çıkanı ise Beria Özden'in Yunus Emre'ye şantaj yaptığı üzerineydi.

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Yağmur Sarnıç "Bu kadın ona şantaj yapıyor üzerinden prim yaparak ünlü olma peşinde, benim bunun fuhuş yaptığına ve temin ettiğine dair kayıtlarım ve tanıklarım var" demesi herkesi şoke etti.

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Yunus Emre'nin eşi ise iddialar üzerine "İftira" diyerek haklarını arayacağını söyledi.

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Emre Aşık Yağmur Sarnıç Yunus Emre Özden
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