Şoke olacaksınız! Ayakkabılardaki fazla bağcık deliği ne işe yarıyor?

Spor ayakkabınızın en üstünde ekstradan bir fazla bağcık deliği olduğunu fark ettiniz mi? Eminiz ki siz de çoğu insan gibi o deliğe bağcığı asla sokmuyor, hep alt deliği kullanıyorsunuzdur.
Meğer spor ayakkabılarda o deliğin bir amacı varmış!
Bugüne kadar kimsenin aklına gelmeyen o deliğin asıl amacı şu: Fazlalık bağcık deliği bağcık ile ayak bileğinizi daha sıkı sararak ayağınızı yere daha sağlam basmanıza yardımcı oluyor.
Bu deliğe bağcık kilidi deniyor. Yani ayağınızı yere sağlam basacaksınız ve düşmeyeceksiniz.
Ayrıca ayak parmaklarınız öne doğru kaymayacak. Ayağınız acımadan rahatlıkla ve sağlam şekilde spor yapabileceksiniz.
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