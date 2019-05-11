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Şoke oldu! Onları yalnız bırakmaya gelmiyor

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Çocukların sizi kahkahalara boğacak en beklenmedik şeyleri düşünüp yaptıklarını kanıtlayan anları sizler için derledik. Şimdiden uyarıyoruz bu görseller sizleri gülme krizine sokarken çocuk isteğinizi de arttıracak. Nitekim evin neşesi onlar...

Şoke oldu! Onları yalnız bırakmaya gelmiyor

Çocuk sahibi olmak adına herkesin korkuları vardır. Am bir o kadar da çocuk sahibi olmayı herkes ister.Bize verdikleri sonsuz gülüşler, ne olursa olsun, herkesin onları sevmesi için yeterli bir sebeptir. Çünkü gerçekten daha iyi bir his yok.

Bizleri kahkahalara boğacak birbirinden afacan çocukları ve onları yaptıkları beklenmedik olayları sizler için bir araya getirdik.

İşte o anlar...

  1. Abisiyle kendi cenaze törenini düzenleyen bir afacan...

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  1. En iyi okul fotoğrafı

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  1. Sadece banyo yapacaklardı!

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  1. Her dilde kedi istediğini yazan hayvansever afacan...

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  1. Barbie evinde hep bebekler olmaz!

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  1. Parti için hazırım!

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  1. Kedisine yemek olarak portakal bırakan afacan!

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  1. Okula gidiyor.

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  1. Yaratıcı ve korkunç bir afacan

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  1. Yüzmeyi seven bir afacan!

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  1. 'Dünyayı temiz tutun, o Uranüs değil!'

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  1. Yok yok sadece öpüyor...

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13.'Bayım pardon, pantolonunuz düşmüş!'

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  1. ' Yavru köpek alabilir miyim?'

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  1. Kediyi alıp kaçan bir afacan

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  1. Barbie evi de olsa o ayakkabılar çıkacak!

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  1. Her zaman farklılığı severiz...

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  1. İşinde ciddi olan bir süper kahraman

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  1. En güzel takım fotoğrafı...

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  1. Realistik bir afacan! 'Geçmişte ağlıyordum. Çünkü yatağa gitmek istemiyordum. Şimdi okuldayım. Gelecekte öleceğim.'

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