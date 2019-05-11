Şoke oldu! Onları yalnız bırakmaya gelmiyor

Çocuk sahibi olmak adına herkesin korkuları vardır. Am bir o kadar da çocuk sahibi olmayı herkes ister.Bize verdikleri sonsuz gülüşler, ne olursa olsun, herkesin onları sevmesi için yeterli bir sebeptir. Çünkü gerçekten daha iyi bir his yok.
Bizleri kahkahalara boğacak birbirinden afacan çocukları ve onları yaptıkları beklenmedik olayları sizler için bir araya getirdik.
İşte o anlar...
13.'Bayım pardon, pantolonunuz düşmüş!'
Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi
Bölgeyi istila ettiler! Vatandaş yardım bekliyor: 15 gün içinde bir şey bırakmazlar
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
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Burası Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova
Tüneli görmek için akın ediyorlar
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