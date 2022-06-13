Sol bacağı sağ bacağının iki katı! “İnsanlar durup saatlerce inceliyorlar”

Nadir bir hastalık nedeniyle sol bacağı sağ bacağının iki katından fazla olan Okoh, fazla sıvının dokularda toplandığı ve şişmeye neden olduğu bir durum olan lenfödem teşhisi konduğunda 13 yaşındaydı. O dönemde yaşıtlarının zorbalığına uğradığını ifade eden Okoh, günlük faaliyetleri bile yapma konusunda zorluk yaşadığını dile getirdi. En büyük hayalinin bir atlet olarak olimpiyatlara katılmak olduğunu vurgulayan Okoh, sakatlık riski nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldı. Hastalığının kendisini yıldırmasına izin vermek istemediğini ve benzer durumda olan insanlara ilham olmak istediğini söyleyen Okoh, şimdilerde hayalinin peşinden koşmak için antremanlarını hızlandırdı.

“BENİ KİMSE DURDURAMAZ”

Atletizm yaptığı yıllarda bacağında yoğun ağrı ve şişlik hissettiğini belirten Okoh, “Teşhis konulduktan sonra çok yorgun olduğum ve şişmiş bacağım çok ağrıdığı için rekabet etmekte gerçekten zorlandım. Antrenörler de yüksek sakatlık riskim olduğu için antreman yapmama izin vermiyordu. Zor bir zamandı ve bacaklarım üzerinde fazla bir etki olmaması için pist yarışmalarında yarışmayı bırakıp çekiç fırlatmaya geçmek zorunda kaldım. Ama atletizm benim tutkum ve durumumun hayatımı kontrol etmesine izin vermek istemedim. Şimdi bir para-atlet olarak sınıflandırılma sürecindeyim. Sevdiğim şeyi yapmaya geri dönmek inanılmaz.Kimse beni durduramaz.” dedi.

“SİNİRLENMEK YERİNE ONLARA AÇIKLIYORUM”

Hastalığının sık görülen bir rahatsızlık olmadığını ve fiziksel görüntüsünü etkilediği için insanların dikkatini çektiğini söyleyen Okoh, “İnsanlar durup saatlerce inceliyorlar. Küçükken bu durup beni rahatsız ediyordu ama şimdi insanların sadece eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sinirlenmek yerine onlara açıklıyorum” diye konuştu.



