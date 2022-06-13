Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Devasa göğüslerinden şikayet etti! ''Ben onlar yüzünden anti depresan alırken erkekler küçültmemem için yalvarıyor''

Devasa göğüslerinden şikayet etti! ''Ben onlar yüzünden anti depresan alırken erkekler küçültmemem için yalvarıyor''

13.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Gravesend'den Laney Mesa, ilkokul öğretmeni olma tutkusu olan 20 yaşında bir üniversite öğrencisi. Meme küçültme ameliyatı için gittiği doktorlar tarafından ikinci kez reddedilen genç kadın, yıllardır göğüslerinin boyutundan ötürü türlü çileler çekmiş ve artık onlardan kurtulmak ve normal bir hayat sürmek istiyor.

Devasa göğüslerinden şikayet etti! ''Ben onlar yüzünden anti depresan alırken erkekler küçültmemem için yalvarıyor''

İngiltere’den Laney Mesa isimli genç kadın, ergenliğinden bu yana büyük göğüsleri sebebiyle türlü zorluklar çektiğini anlattı. Bu zorlukların sebep olduğu fiziksel acıların boyutu artınca genç kadın küçültme ameliyatı için doktorlara başvursa da her seferinde reddedilmiş ve bu süreç onu ciddi bir depresyona sürüklemiş. Laney şimdi gerekli parayı toplayıp özel ameliyat olmaya hazırlanıyor.

REDDEDİLDİ

Laney Mesa, henüz 14 yaşındayken büyük göğüslerinden muzdaripti. Ergenlik dönemi oldukça zorlu geçen genç kadın, hem fiziksel acılarıyla boğuşuyor, hem de yeni ergenliğe girmiş erkek arkadaşlarının tacizlerine maruz kalıyordu.

Yetişkinliğinde de artarak devam eden şikayetleri sebebiyle doktorlara başvursa da göğüsleri 32K bedeninde olan Laney, her seferinde vücut kitle indeksini düşürmesi ve zayıflaması gerektiği söylenerek evine gönderildi. Ancak genç kadın göğüsleri zaten tek başına ağırlığının büyük kısmını oluşturduğu için bunun imkansız olduğunu savunuyor.

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor! İnanılır gibi değil...Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor! İnanılır gibi değil...

TEPKİ YAĞDI

0_EBP_MDG-boobs-2

Haftada üç gün spor yapan ve sağlıklı beslenen Laney, şimdi özel olarak ameliyat olmaya hazırlanıyor. Ancak planları hakkında konuşmaya başladığından beri ciddi derecede tepki gördüğünü söyledi. Birçok erkeğin kendisine bunu yapmaması konusunda ısrar eden mesajlar attığını ve bunun sebebinin kadın memesini objeleştirmeleri olduğunu söyledi. Bu duruma anlam veremediğini de ekledi.

Sosyal medya fenomeninden itiraf! “Göğüslerim o kadar büyük ki beni tehlikeye atıyorlar”Sosyal medya fenomeninden itiraf! “Göğüslerim o kadar büyük ki beni tehlikeye atıyorlar”

KADINLAR DA ''YAPMA'' DİYOR

Hiç beklememesine rağmen kadınlardan da benzer tepkiler aldığını anlatan Laney, birçok kadının elindekinin kıymetini bilmediğini söyleyerek birçok insanın büyük göğüslerin beraberinde getirdiği zorlukları tahmin edemediklerine dikkat çekti.
Laney, sözlü darbelerin yanı sıra göğüslerinin artık sırtını ne kadar incittiğini ve kaburgalarında ağır sancılara sebep olduğunu söyledi. İzin günlerinde sırf acı çekmemek için yataktan çıkmadığını söyleyen genç kadın tüm bu sürecin onu nasıl anti depresan kullanmaya mecbur bıraktığını anlattı.

Sosyal medya fenomeni Mary Mangdalene, sosyal medyada gündem yarattı! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”Sosyal medya fenomeni Mary Mangdalene, sosyal medyada gündem yarattı! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

HAYATI BEKLEMEDE

0_EBP_MDG-boobs-4

Laney şimdi, ameliyatı özel olarak yapabilmek için 8,000 sterlin toplamayı umuyor. Bağış toplamak istemediğini çünkü dünyada çok başka sorunlar olduğunu ve böyle bir yardımı hak etmediğini hissettiğini söylese de "Ama bu beni gerçekten etkileyen bir şey. Bunu ne olursa olsun yapacağım ve hayatım o zamana kadar beklemede." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
49 kişiyi katletmişti! “Öpüşen iki adamı gördüğünde...”49 kişiyi katletmişti! “Öpüşen iki adamı gördüğünde...”
Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdiBacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi
Eski hostes anlattı! “Battaniye altında mastürbasyon..."Eski hostes anlattı! “Battaniye altında mastürbasyon..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski hostes anlattı! “Battaniye altında mastürbasyon..."

Eski hostes anlattı! “Battaniye altında mastürbasyon..."

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

İlginizi Çekebilir

Tek bir seansa binlerce dolar veriyor! “Kendimi durdurmalıyım”

Tek bir seansa binlerce dolar veriyor! “Kendimi durdurmalıyım”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.