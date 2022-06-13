Devasa göğüslerinden şikayet etti! ''Ben onlar yüzünden anti depresan alırken erkekler küçültmemem için yalvarıyor''

İngiltere’den Laney Mesa isimli genç kadın, ergenliğinden bu yana büyük göğüsleri sebebiyle türlü zorluklar çektiğini anlattı. Bu zorlukların sebep olduğu fiziksel acıların boyutu artınca genç kadın küçültme ameliyatı için doktorlara başvursa da her seferinde reddedilmiş ve bu süreç onu ciddi bir depresyona sürüklemiş. Laney şimdi gerekli parayı toplayıp özel ameliyat olmaya hazırlanıyor.

REDDEDİLDİ

Laney Mesa, henüz 14 yaşındayken büyük göğüslerinden muzdaripti. Ergenlik dönemi oldukça zorlu geçen genç kadın, hem fiziksel acılarıyla boğuşuyor, hem de yeni ergenliğe girmiş erkek arkadaşlarının tacizlerine maruz kalıyordu.

Yetişkinliğinde de artarak devam eden şikayetleri sebebiyle doktorlara başvursa da göğüsleri 32K bedeninde olan Laney, her seferinde vücut kitle indeksini düşürmesi ve zayıflaması gerektiği söylenerek evine gönderildi. Ancak genç kadın göğüsleri zaten tek başına ağırlığının büyük kısmını oluşturduğu için bunun imkansız olduğunu savunuyor.

TEPKİ YAĞDI

Haftada üç gün spor yapan ve sağlıklı beslenen Laney, şimdi özel olarak ameliyat olmaya hazırlanıyor. Ancak planları hakkında konuşmaya başladığından beri ciddi derecede tepki gördüğünü söyledi. Birçok erkeğin kendisine bunu yapmaması konusunda ısrar eden mesajlar attığını ve bunun sebebinin kadın memesini objeleştirmeleri olduğunu söyledi. Bu duruma anlam veremediğini de ekledi.

KADINLAR DA ''YAPMA'' DİYOR

Hiç beklememesine rağmen kadınlardan da benzer tepkiler aldığını anlatan Laney, birçok kadının elindekinin kıymetini bilmediğini söyleyerek birçok insanın büyük göğüslerin beraberinde getirdiği zorlukları tahmin edemediklerine dikkat çekti.

Laney, sözlü darbelerin yanı sıra göğüslerinin artık sırtını ne kadar incittiğini ve kaburgalarında ağır sancılara sebep olduğunu söyledi. İzin günlerinde sırf acı çekmemek için yataktan çıkmadığını söyleyen genç kadın tüm bu sürecin onu nasıl anti depresan kullanmaya mecbur bıraktığını anlattı.

HAYATI BEKLEMEDE

Laney şimdi, ameliyatı özel olarak yapabilmek için 8,000 sterlin toplamayı umuyor. Bağış toplamak istemediğini çünkü dünyada çok başka sorunlar olduğunu ve böyle bir yardımı hak etmediğini hissettiğini söylese de "Ama bu beni gerçekten etkileyen bir şey. Bunu ne olursa olsun yapacağım ve hayatım o zamana kadar beklemede." dedi.



