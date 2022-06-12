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İlginç olay! Şirinler gerçek oldu: Kendi aralarında cinsel ilişki yaşadıkları için...

12.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kentucky eyaletinden Fugate ailesinin üyeleri, nesiller boyunca çoğalan çekinik bir gen nedeniyle mavi renkli bir tenle doğdular. Ailenin şaşkına çeviren hikayesinin ortaya çıkmasının ardından bu genetik bozukluğa farklı tedaviler geliştirilmiş ve ailenin üyeleri şimdi normal bir yaşantı sürebiliyorlar.

İlginç olay! Şirinler gerçek oldu: Kendi aralarında cinsel ilişki yaşadıkları için...

Ailenin hikayesi, 1820'de Fransız Martin Fugate ve eşi Elizabeth Smart'ın bir araya gelmesiyle başladı. Martin, dünya nüfusunun sadece %0,0035'ini etkileyen ve kanın vücutta yeterli oksijen taşımadığı anlamına gelen methemoglobinemi isimli çok nadir görülen bir genetik kusura sahipti. Martin ve Elizabeth'in yedi çocuğu oldu ve dördü bu gen nedeniyle mavi tenli olarak dünyaya geldi.

İZOLE YAŞADILAR

Aile şehre çok uzak bir yerde ve çok izole yaşadığı için, Fungate ailesinin üyeleri pek şehre inmediler ve diğer insanlarla karışmadılar. Bu sebeple aile içi evlilikler yapmaya başladılar. Bu sebeple cilt sendromları oluşmaya devam etti ve birçok mavi tenli aile bireyi dünyaya geldi.

DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Ailenin geçmişi, Luke Combs isimli bir üyenin 1958'de karısını hastaneye götürülmesi üzerine keşfedildi. Doktorlar mavi tenli bu insanları gördüklerinde şaşkına döndüler. Ailenin durumu, Kentucky Üniversitesi'nde bir kan uzmanı olan Doktor Madison Cawein'in ilgisini çekti. 1960'larda onları bulmaya çalışmak için yola çıktı ve hayatta kalan aile üyelerinden bazılarıyla tanışmayı başardı.

TEDAVİ GELİŞTİRİLDİ

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Cawein daha sonra bu bozukluk için tedavi geliştiren ilk araştırmacılardan biri oldu. Geliştirilen tedavi sonucu, tedaviyi gören Fugate üyeleri, vücutlarına enjekte edilen mavi renkli boya sayesinde birkaç dakika sonra olması gereken pembe ten rengine kavuşabildiler. Bugün ailenin hala mavi bir tenle dünyaya gelen bireyleri haplarla tedavi görüyorlar ve hayatlarını normal bir şekilde sürdürebiliyorlar.

O DA MAVİ TENLE DOĞDU

Ben Stacy de onlardan biri. 1975 yılında doğan Stacey'nin Katherine Stacy adında bir eşi ve dört çocuğu var. Fugate ailesinin 20. yüzyılın başlarında birbirlerinden ayrılıp aile içinde çocuk sahibi olmayı bıraktıkça ortadan kaybolmaya başladığı bildirilse de, Ben de mavi tenle doğdu. Kısa sürede cildi normal rengine dönse de, çocukken üşüdüğünde veya sinirlendiğinde dudakları ve tırnakları hala maviye dönüyordu.

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