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Sol Yanım dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Sol Yanım 1. bölümden yeni fragman yayınlandı

20.11.2020 21:26 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin tanıtımları ile merak uyandıran yeni dizisi Sol Yanım'ın yayın tarihi belli oldu. Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin'in yer aldığı Sol Yanım'da geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesi anlatılıyor. Sol Yanım 1. bölümden yeni fragman da yayınlandı. Peki Sol Yanım ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi.

Yapımcılığını BKM Film'in, senaristliğini Melis Civelek'in, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimlerin yer aldığı dizi Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşacak.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesinin konu alındığı, genç yıldızları usta isimlerle buluşturan Sol Yanım ilk bölümüyle 26 Kasım Perşembe 20.00'de Star TV'de başlıyor.

Cemre Baysel, Sol Yanım dizisiyle ekrana dönüyor! Hangi rolde oynayacak?Cemre Baysel, Sol Yanım dizisiyle ekrana dönüyor! Hangi rolde oynayacak?

İhsan Kutlusay’la (Cansel Elçin) evliliği sayesinde arzuladığı hayata kavuşmuş ve mütevazı mahalle köklerini reddeden Asena Kutlusay, Defne Samyeli’nin performansı ile ekranlara iddialı giriş yapmaya hazırlanıyor. Asena Kutlusay, güzelliği ve gardırobuyla olduğu kadar, hırsı ve entrikaları ile de çok konuşulacak.

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Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’, seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak.
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Dizide başrolleri Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli paylaşıyor.
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SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Sol Yanım seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

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