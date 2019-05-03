Solitaire, Video Game Hall of Fame’e dahil edildi

Yediden yetmişe bir dönem herkesin oynadığı Solitaire, söylenene göre; toplamda 500 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmış. Bugün ise Solitaire kült oyunların yer aldığı Video Game Hall of Fame listesine dahil edildi.

65 dilde yerelleştirilen ve Antarktika dahil dünya çapında 200’den fazla pazarda oynanan Solitaire artık en iyi oyunlar kategorisinde yer alıyor. İnternetin olmadığı, oyunların bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde PC’lerin vazgeçilmez oyunu olan Solitaire‘in bu listeye dahil edilmesi için çok geç kalındı diyebiliriz.

65 dilde yerelleştirilen ve Antarktika dahil dünya çapında 200’den fazla pazarda oynanan oyun için bakalım Microsoft cephesinden ilerleyen dönemlerde yenilikler gelecek mi?

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