Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! "Yemin ederim rezillik"

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros son haliyle yine gündem oldu. Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra Seda Sayan'ın klibinde oynayan ve albüm çıkaran Solmaz çeşitli mekânlarda sahneye çıkıyor.

Son olarak İzmir'de bir düğüne katılan Solmaz, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Takipçilerinin ilgi gösterdiği paylaşıma tepki yağdı.



Solmaz'ın dansına, "Yemin ederim rezillik", Böyle dans mı olur, oryantelin de adabı var" şeklinde yorumlar geldi.





