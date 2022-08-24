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  4. Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! "Yemin ederim rezillik"

Solmaz Çiros'un dansı tepki çekti! "Yemin ederim rezillik"

24.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen Solmaz Çiros yarışma sonrasındaki değişimiyle gündeme geliyordu. Bir hayli kilo alan ve estetikler de yaptıran gelin adayı Solmaz, son olarak düğünde dans ettiği video ile dikkatleri çekti. Takipçilerinin eleştirisine maruz kalan Solmaz'a tepki yağdı.

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros son haliyle yine gündem oldu. Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra Seda Sayan'ın klibinde oynayan ve albüm çıkaran Solmaz çeşitli mekânlarda sahneye çıkıyor.

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Son olarak İzmir'de bir düğüne katılan Solmaz, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Takipçilerinin ilgi gösterdiği paylaşıma tepki yağdı.
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Solmaz'ın dansına, "Yemin ederim rezillik", Böyle dans mı olur, oryantelin de adabı var" şeklinde yorumlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Solmaz Çiros
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