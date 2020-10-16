Solo test nasıl oynanır, kuralları nedir?

İlk olarak 1967 yılında geliştirilen bu zeka oyunu 1900’lü yılların sonunda dünyada ve ülkemizde en yaygın oynanan oyunlardan birisiydi. Solo test oyununun o yıllarda bu kadar popüler olmasının sebebi ise hemen hemen her yaştan insanın oynayabileceği bir oyun olmasıydı. Solo testin iki farklı türü vardır. İngiliz usulü olan solo test standart olup 32 piyona sahipken, Avrupa versiyonunda 36 piyon bulunur. Peki, görünce birçoğumuzu çocukluğumuza götüren nostaljik zeka oyunu solo test nasıl oynanır ve solo test kuralları nelerdir? İşte cevapları…

Solo Test Nasıl Oynanır? Solo Test Kuralları Nelerdir?

İki farklı türü bulunan solo testin en yaygın oynananı İngiliz usulü olan solo testtir. Bu zeka oyununun paket içeriğinde ise 1 adet yuvarlak solo test oyun alanı, 32 adet piyon ve 1 adet puan tablosu yer alır. Yuvarlak oyun standı üzerinde 33 adet delik vardır ve 32 adet piyon bu deliklere sıralı bir şekilde yerleştirilir. Piyonlar, oyun alanının merkezinde bulunan delik boş kalacak şekilde dizilir. Oyunun başlangıç pozisyonu bu şekildedir.

Solo Test Nasıl Oynanır?