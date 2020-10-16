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Solo test nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Zeka geliştiren ve strateji gerektiren solo test oyunu tek başına oynanan stratejik bir masa oyunudur. 90’lı yılların nostaljik oyunu olan solo testi oynayabilmek için öncelikle bir solo test oyuncağına sahip olmalısınız. Peki, 32 piyona sahip üzeri delikli olan yuvarlak platforma sahip solo test nasıl oynanır, kuralları nelerdir? Gelin, birlikte inceleyelim.

Solo test nasıl oynanır, kuralları nedir?

İlk olarak 1967 yılında geliştirilen bu zeka oyunu 1900’lü yılların sonunda dünyada ve ülkemizde en yaygın oynanan oyunlardan birisiydi. Solo test oyununun o yıllarda bu kadar popüler olmasının sebebi ise hemen hemen her yaştan insanın oynayabileceği bir oyun olmasıydı. Solo testin iki farklı türü vardır. İngiliz usulü olan solo test standart olup 32 piyona sahipken, Avrupa versiyonunda 36 piyon bulunur. Peki, görünce birçoğumuzu çocukluğumuza götüren nostaljik zeka oyunu solo test nasıl oynanır ve solo test kuralları nelerdir? İşte cevapları…

Solo Test Nasıl Oynanır? Solo Test Kuralları Nelerdir?

İki farklı türü bulunan solo testin en yaygın oynananı İngiliz usulü olan solo testtir. Bu zeka oyununun paket içeriğinde ise 1 adet yuvarlak solo test oyun alanı, 32 adet piyon ve 1 adet puan tablosu yer alır. Yuvarlak oyun standı üzerinde 33 adet delik vardır ve 32 adet piyon bu deliklere sıralı bir şekilde yerleştirilir. Piyonlar, oyun alanının merkezinde bulunan delik boş kalacak şekilde dizilir. Oyunun başlangıç pozisyonu bu şekildedir.

Solo Test Nasıl Oynanır?

  • Solo test oyunu tek oyuncu ile oynanır.

  • İlk hamle, istenilen yönden uygun olan piyonlardan biriyle yapılabilir. Oyundaki tüm piyonlar ileri, geri, sağa veya sola doğru hareket ettirilebilir. Ancak hiçbir piyon çapraz hareket ettirilemez.

  • Oyun alanının merkezinde bulunan deliğin dört kenarındaki herhangi bir piyonun bir arkasındaki piyon, önündeki piyonun üzerinden atlatılarak boş deliğe yerleştirilir.

  • Oyunun ilk hamlesi merkez deliğe yerleştirilecek şekilde yapılır ve üzerinden atlanılan her bir piyon oyundan alınır.

  • Solo test oyununda piyonlar boş deliklere gelecek şekilde birbirlerinin üzerinden atlatılır ve üzerinden geçirilen tüm piyonlar toplanır.

  • Oyun, üzerinden atlatılacak bir piyon kalmayana kadar bu şekilde devam eder.

    • Solo Test Oyununun Amacı

    Solo testin amacı oyun alanında mümkün olduğu kadar az sayıda piyon bırakabilmektir. Oyun yüzeyinde yalnızca 1 piyon kalana kadar oyun devam ettirilmelidir. Fakat oyunun sonunda tek bir piyon bırakabilmek sanıldığı kadar kolay değildir.

    Solo Test Taktikleri ve Puan Hesaplama İşlemleri

    Solo test tam anlamıyla bir strateji oyunudur. Bu yüzden birkaç adım sonrası da hesaplanarak hamle yapılmalıdır. Oyun sonunda tek bir piyon bırakıp yüksek skor elde edebilmek için bazı matematiksel yöntemler uygulanabilir.

    Solo test oyununda 1 adet de puan tablosu yer alır. Oyunun sonunda kalan piyon sayısına göre bu tabloya bakarak skorunuzu belirleyebilirsiniz. Solo test, elde edilen skora göre puan tablosuna farklı ifadeler yerleştirerek oyunu eğlenceli bir hale getirir. Puan tablosunda yer alan ifade ve skorlar ise orijinal versiyonda şu şekildedir:

    • 9 piyon kalırsa, 0 puan - beyinsiz

    • 8 piyon kalırsa, 24 puan - geri zekalı

    • 7 piyon kalırsa, 50 puan - aptal

    • 6 piyon kalırsa, 75 puan - tecrübesiz

    • 5 piyon kalırsa, 100 puan - normal

    • 4 piyon kalırsa, 125 puan - başarılı

    • 3 piyon kalırsa, 150 puan - kurnaz

    • 2 piyon kalırsa, 175 puan - zeki

    • 1 piyon kalırsa, 200 puan - bilgin

    Ancak, sonradan üretilen testlerde puan tablosunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Aptal ifadesi “ha gayret” , geri zekalı ifadesi “acele etme” , beyinsiz ifadesi de “çok çalış” olarak değiştirilmiştir. Başlangıçta zor bir zeka oyunu olarak görülse de uygulanacak taktikler sayesinde oyun kolaylıkla tamamlanabilir.

    Solo Test Kuralları Nelerdir?

    • Oyun tek oyuncu ile oynanır.

    • Merkezdeki delik boş kalacak şekilde tüm piyonlar merkez deliğin etrafına dizilir.

  • Piyonlar ileri, geri, sağa veya sola hareket ettirilir, çapraz hareket ettirilemez.

  • Üzerinden atlanılan her piyon oyun dışı bırakılmalıdır.

  • Üzerinden atlatılacak bir piyon kalmadığında oyun sona erer.

    • Solo Test Oyununun Faydaları

    Solo test oyunu özellikle çocukların analitik düşünme, problem çözme ve dikkat gelişimlerine yardımcı olurken, farklı stratejiler kurarak sonuca odaklanmayı ve alternatif çözümlemelerle de birden fazla hamleyi aynı anda düşünebilmeyi sağlar.

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