Solo test nasıl oynanır, kuralları nedir?

İlk olarak 1967 yılında geliştirilen bu zeka oyunu 1900’lü yılların sonunda dünyada ve ülkemizde en yaygın oynanan oyunlardan birisiydi. Solo test oyununun o yıllarda bu kadar popüler olmasının sebebi ise hemen hemen her yaştan insanın oynayabileceği bir oyun olmasıydı. Solo testin iki farklı türü vardır. İngiliz usulü olan solo test standart olup 32 piyona sahipken, Avrupa versiyonunda 36 piyon bulunur. Peki, görünce birçoğumuzu çocukluğumuza götüren nostaljik zeka oyunu solo test nasıl oynanır ve solo test kuralları nelerdir? İşte cevapları…
İki farklı türü bulunan solo testin en yaygın oynananı İngiliz usulü olan solo testtir. Bu zeka oyununun paket içeriğinde ise 1 adet yuvarlak solo test oyun alanı, 32 adet piyon ve 1 adet puan tablosu yer alır. Yuvarlak oyun standı üzerinde 33 adet delik vardır ve 32 adet piyon bu deliklere sıralı bir şekilde yerleştirilir. Piyonlar, oyun alanının merkezinde bulunan delik boş kalacak şekilde dizilir. Oyunun başlangıç pozisyonu bu şekildedir.
Solo test oyunu tek oyuncu ile oynanır.
İlk hamle, istenilen yönden uygun olan piyonlardan biriyle yapılabilir. Oyundaki tüm piyonlar ileri, geri, sağa veya sola doğru hareket ettirilebilir. Ancak hiçbir piyon çapraz hareket ettirilemez.
Oyun alanının merkezinde bulunan deliğin dört kenarındaki herhangi bir piyonun bir arkasındaki piyon, önündeki piyonun üzerinden atlatılarak boş deliğe yerleştirilir.
Oyunun ilk hamlesi merkez deliğe yerleştirilecek şekilde yapılır ve üzerinden atlanılan her bir piyon oyundan alınır.
Solo test oyununda piyonlar boş deliklere gelecek şekilde birbirlerinin üzerinden atlatılır ve üzerinden geçirilen tüm piyonlar toplanır.
Solo testin amacı oyun alanında mümkün olduğu kadar az sayıda piyon bırakabilmektir. Oyun yüzeyinde yalnızca 1 piyon kalana kadar oyun devam ettirilmelidir. Fakat oyunun sonunda tek bir piyon bırakabilmek sanıldığı kadar kolay değildir.
Solo test tam anlamıyla bir strateji oyunudur. Bu yüzden birkaç adım sonrası da hesaplanarak hamle yapılmalıdır. Oyun sonunda tek bir piyon bırakıp yüksek skor elde edebilmek için bazı matematiksel yöntemler uygulanabilir.
Solo test oyununda 1 adet de puan tablosu yer alır. Oyunun sonunda kalan piyon sayısına göre bu tabloya bakarak skorunuzu belirleyebilirsiniz. Solo test, elde edilen skora göre puan tablosuna farklı ifadeler yerleştirerek oyunu eğlenceli bir hale getirir. Puan tablosunda yer alan ifade ve skorlar ise orijinal versiyonda şu şekildedir:
9 piyon kalırsa, 0 puan - beyinsiz
8 piyon kalırsa, 24 puan - geri zekalı
7 piyon kalırsa, 50 puan - aptal
6 piyon kalırsa, 75 puan - tecrübesiz
5 piyon kalırsa, 100 puan - normal
4 piyon kalırsa, 125 puan - başarılı
3 piyon kalırsa, 150 puan - kurnaz
2 piyon kalırsa, 175 puan - zeki
Ancak, sonradan üretilen testlerde puan tablosunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Aptal ifadesi “ha gayret” , geri zekalı ifadesi “acele etme” , beyinsiz ifadesi de “çok çalış” olarak değiştirilmiştir. Başlangıçta zor bir zeka oyunu olarak görülse de uygulanacak taktikler sayesinde oyun kolaylıkla tamamlanabilir.
Oyun tek oyuncu ile oynanır.
Merkezdeki delik boş kalacak şekilde tüm piyonlar merkez deliğin etrafına dizilir.
Piyonlar ileri, geri, sağa veya sola hareket ettirilir, çapraz hareket ettirilemez.
Üzerinden atlanılan her piyon oyun dışı bırakılmalıdır.
Solo test oyunu özellikle çocukların analitik düşünme, problem çözme ve dikkat gelişimlerine yardımcı olurken, farklı stratejiler kurarak sonuca odaklanmayı ve alternatif çözümlemelerle de birden fazla hamleyi aynı anda düşünebilmeyi sağlar.
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