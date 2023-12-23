Solskjaer'den Beşiktaş'ın teklifine cevap geldi! ''Bana bir proje mi sunulacak, yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor?''

Beşiktaş’ın teknik direktörlük teklifinde bulunduğu Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılara yanıt verdi.
Ole Gunnar Solskjaer, "Beşiktaş’a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak, yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.
2021 yılında Manchester United'daki görevinin başından ayrılan 50 yaşındaki teknik adam, 2 yıldır takım çalıştırmıyor. Solskjaer, 2018-2021 yılları arasında 3 sezon Manchester United’da görev yapmıştı.
(NTV)