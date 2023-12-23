Solskjaer'den Beşiktaş'ın teklifine cevap geldi! ''Bana bir proje mi sunulacak, yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor?''

Beşiktaş’ın teknik direktörlük teklifinde bulunduğu Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılara yanıt verdi.

"BEŞİKTAŞ’A ETKİLEYİCİ TEKLİF İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ole Gunnar Solskjaer, "Beşiktaş’a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak, yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.

2 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

2021 yılında Manchester United'daki görevinin başından ayrılan 50 yaşındaki teknik adam, 2 yıldır takım çalıştırmıyor. Solskjaer, 2018-2021 yılları arasında 3 sezon Manchester United’da görev yapmıştı.

(NTV)





