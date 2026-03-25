Somonu tahtından etti! En sağlıklı balık türü belli oldu

Beslenme uzmanı Julia Zumpano, en sağlıklı 3 balığı ve uzak durulması gereken türleri açıkladı.

SARDALYA

Uzmanlara göre sardalya en güvenli ve en besleyici seçeneklerden biri.

Omega-3 açısından oldukça zengin olan sardalya, aynı zamanda düşük cıva içeriğiyle dikkat çekiyor.

Kalp sağlığını destekler.

Kalsiyum ve D vitamini içerir.

Hamileler için bile güvenli seçenekler arasında.

RİNGA BALIĞI

Ringa balığı, yüksek omega-3 içeriğiyle öne çıkıyor. Vücut bu yağları kendi üretemediği için dışarıdan alınması gerekiyor.

Somon ve ton balığından bile daha fazla omega-3 içerebilir.

Düşük cıva oranına sahiptir.

Beyin ve kalp sağlığı için önemli.

USKUMRU

Özellikle Atlantik uskumrusu, güçlü omega-3 içeriğiyle dikkat çekiyor. Ancak her uskumru aynı değil.

Düşük cıvalı türleri tercih edilmeli.

Kral uskumru (king mackerel) yüksek cıva içerdiği için önerilmiyor.