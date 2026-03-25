Somonu tahtından etti! En sağlıklı balık türü belli oldu

Beslenme uzmanı Julia Zumpano, en sağlıklı 3 balığı ve uzak durulması gereken türleri açıkladı.
Uzmanlara göre sardalya en güvenli ve en besleyici seçeneklerden biri.
Omega-3 açısından oldukça zengin olan sardalya, aynı zamanda düşük cıva içeriğiyle dikkat çekiyor.
Kalp sağlığını destekler.
Kalsiyum ve D vitamini içerir.
Hamileler için bile güvenli seçenekler arasında.
Ringa balığı, yüksek omega-3 içeriğiyle öne çıkıyor. Vücut bu yağları kendi üretemediği için dışarıdan alınması gerekiyor.
Somon ve ton balığından bile daha fazla omega-3 içerebilir.
Düşük cıva oranına sahiptir.
Beyin ve kalp sağlığı için önemli.
Özellikle Atlantik uskumrusu, güçlü omega-3 içeriğiyle dikkat çekiyor. Ancak her uskumru aynı değil.
Düşük cıvalı türleri tercih edilmeli.
Kral uskumru (king mackerel) yüksek cıva içerdiği için önerilmiyor.
