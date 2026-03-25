Somonu tahtından etti! En sağlıklı balık türü belli oldu

Omega-3 ve protein açısından zengin balıklar arasında bazı türler sağlık açısından öne çıkıyor. Uzmanlara göre doğru balık seçimi, bağışıklıktan kalp sağlığına kadar birçok alanda önemli fark yaratabiliyor. İşte en sağlıklı balıklar

Gökçen Kökden

Beslenme uzmanı Julia Zumpano, en sağlıklı 3 balığı ve uzak durulması gereken türleri açıkladı.

SARDALYA

Uzmanlara göre sardalya en güvenli ve en besleyici seçeneklerden biri.
Omega-3 açısından oldukça zengin olan sardalya, aynı zamanda düşük cıva içeriğiyle dikkat çekiyor.

Kalp sağlığını destekler.
Kalsiyum ve D vitamini içerir.
Hamileler için bile güvenli seçenekler arasında.

RİNGA BALIĞI

Ringa balığı, yüksek omega-3 içeriğiyle öne çıkıyor. Vücut bu yağları kendi üretemediği için dışarıdan alınması gerekiyor.

Somon ve ton balığından bile daha fazla omega-3 içerebilir.
Düşük cıva oranına sahiptir.
Beyin ve kalp sağlığı için önemli.

USKUMRU

Özellikle Atlantik uskumrusu, güçlü omega-3 içeriğiyle dikkat çekiyor. Ancak her uskumru aynı değil.

Düşük cıvalı türleri tercih edilmeli.
Kral uskumru (king mackerel) yüksek cıva içerdiği için önerilmiyor.

