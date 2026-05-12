Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye'den 2 lezzet listede

TasteAtlas’ın hazırladığı sıralamada ilk sırayı Hindistan mutfağına ait 'Butter garlic naan' aldı. Sarımsak ve tereyağıyla hazırlanan bu özel naan çeşidi, yumuşak dokusu ve aromasıyla dünyanın en sevilen ekmekleri arasında zirveye çıktı.

İkinci sırada Kolombiya’dan 'Pan de bono', üçüncü sırada ise İtalya’nın ünlü 'Focaccia alla Genovese' lezzeti yer aldı. İlk 10’da Hindistan mutfağından birçok farklı ekmeğin bulunması dikkat çekti.

İTALYA VE HİNDİSTAN LİSTEYE DAMGA VURDU

Listede özellikle Hindistan ve İtalya mutfağı öne çıktı. Hindistan’dan naan, aloo naan, amritsari kulcha ve parotta gibi lezzetler sıralamaya girerken; İtalya’dan focaccia çeşitleri ve piadina romagnola büyük ilgi gördü.

Malezya’nın 'Roti canai', Cezayir’in 'Mahjouba'sı ve Portekiz’in 'Bolo do caco'su da üst sıralarda yer alan dikkat çekici lezzetler arasında gösterildi.

TÜRKİYE’DEN GÖZLEME VE PİTA EKMEĞİ LİSTEDE

Türk mutfağını temsil eden gözleme, 36’ncı sıraya yerleşerek dünyanın en iyi ekmekleri arasına girmeyi başardı. İncecik açılan hamurun peynir, patates, kıyma ya da ıspanak gibi farklı iç harçlarla hazırlanmasıyla bilinen gözleme, özellikle Anadolu mutfağının en sevilen tatları arasında yer alıyor.

Listede ayrıca 'Pita bread: Türkiye' ifadesiyle pita ekmeği de 41’inci sıradan kendine yer buldu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ EKMEKLERİNDEN BAZILARI

Butter garlic naan – Hindistan

Pan de bono – Kolombiya

Focaccia alla Genovese – İtalya

Amritsari kulcha – Hindistan

Roti canai – Malezya

Focaccia Barese – İtalya

Mahjouba – Cezayir

Bolo do caco – Portekiz

Aloo naan – Hindistan

Parotta – Hindistan

Mekica – Bulgaristan

Pão de queijo – Brezilya

Roti prata – Singapur

Pão alentejano – Portekiz

Almojábana – Kolombiya

Naan – Hindistan

Piadina Romagnola – İtalya

Pain de campagne – Fransa

Nan-e barbari – İran

Pampushka – Ukrayna

