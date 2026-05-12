Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye'den 2 lezzet listede

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi ekmeklerini açıkladı. Farklı kültürlerin geleneksel hamur işlerinin yer aldığı listede Türkiye’den iki lezzet dikkat çekti.

Sedef Karatay Bingül

TasteAtlas’ın hazırladığı sıralamada ilk sırayı Hindistan mutfağına ait 'Butter garlic naan' aldı. Sarımsak ve tereyağıyla hazırlanan bu özel naan çeşidi, yumuşak dokusu ve aromasıyla dünyanın en sevilen ekmekleri arasında zirveye çıktı.

İkinci sırada Kolombiya’dan 'Pan de bono', üçüncü sırada ise İtalya’nın ünlü 'Focaccia alla Genovese' lezzeti yer aldı. İlk 10’da Hindistan mutfağından birçok farklı ekmeğin bulunması dikkat çekti.

İTALYA VE HİNDİSTAN LİSTEYE DAMGA VURDU

Listede özellikle Hindistan ve İtalya mutfağı öne çıktı. Hindistan’dan naan, aloo naan, amritsari kulcha ve parotta gibi lezzetler sıralamaya girerken; İtalya’dan focaccia çeşitleri ve piadina romagnola büyük ilgi gördü.

Malezya’nın 'Roti canai', Cezayir’in 'Mahjouba'sı ve Portekiz’in 'Bolo do caco'su da üst sıralarda yer alan dikkat çekici lezzetler arasında gösterildi.

TÜRKİYE’DEN GÖZLEME VE PİTA EKMEĞİ LİSTEDE

Türk mutfağını temsil eden gözleme, 36’ncı sıraya yerleşerek dünyanın en iyi ekmekleri arasına girmeyi başardı. İncecik açılan hamurun peynir, patates, kıyma ya da ıspanak gibi farklı iç harçlarla hazırlanmasıyla bilinen gözleme, özellikle Anadolu mutfağının en sevilen tatları arasında yer alıyor.

Listede ayrıca 'Pita bread: Türkiye' ifadesiyle pita ekmeği de 41’inci sıradan kendine yer buldu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ EKMEKLERİNDEN BAZILARI

Butter garlic naan – Hindistan

Pan de bono – Kolombiya

Focaccia alla Genovese – İtalya

Amritsari kulcha – Hindistan
Roti canai – Malezya
Focaccia Barese – İtalya
Mahjouba – Cezayir
Bolo do caco – Portekiz
Aloo naan – Hindistan
Parotta – Hindistan
Mekica – Bulgaristan

Pão de queijo – Brezilya
Roti prata – Singapur
Pão alentejano – Portekiz
Almojábana – Kolombiya
Naan – Hindistan
Piadina Romagnola – İtalya
Pain de campagne – Fransa

Nan-e barbari – İran
Pampushka – Ukrayna

Türkiye’den:

36. sıra: Gözleme

41. sıra: Pita ekmeği

