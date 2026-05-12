Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye'den 2 lezzet listede

TasteAtlas’ın hazırladığı sıralamada ilk sırayı Hindistan mutfağına ait 'Butter garlic naan' aldı. Sarımsak ve tereyağıyla hazırlanan bu özel naan çeşidi, yumuşak dokusu ve aromasıyla dünyanın en sevilen ekmekleri arasında zirveye çıktı.
İkinci sırada Kolombiya’dan 'Pan de bono', üçüncü sırada ise İtalya’nın ünlü 'Focaccia alla Genovese' lezzeti yer aldı. İlk 10’da Hindistan mutfağından birçok farklı ekmeğin bulunması dikkat çekti.
Listede özellikle Hindistan ve İtalya mutfağı öne çıktı. Hindistan’dan naan, aloo naan, amritsari kulcha ve parotta gibi lezzetler sıralamaya girerken; İtalya’dan focaccia çeşitleri ve piadina romagnola büyük ilgi gördü.
Malezya’nın 'Roti canai', Cezayir’in 'Mahjouba'sı ve Portekiz’in 'Bolo do caco'su da üst sıralarda yer alan dikkat çekici lezzetler arasında gösterildi.
Türk mutfağını temsil eden gözleme, 36’ncı sıraya yerleşerek dünyanın en iyi ekmekleri arasına girmeyi başardı. İncecik açılan hamurun peynir, patates, kıyma ya da ıspanak gibi farklı iç harçlarla hazırlanmasıyla bilinen gözleme, özellikle Anadolu mutfağının en sevilen tatları arasında yer alıyor.
Listede ayrıca 'Pita bread: Türkiye' ifadesiyle pita ekmeği de 41’inci sıradan kendine yer buldu.
Butter garlic naan – Hindistan
Pan de bono – Kolombiya
Focaccia alla Genovese – İtalya
Amritsari kulcha – Hindistan
Roti canai – Malezya
Focaccia Barese – İtalya
Mahjouba – Cezayir
Bolo do caco – Portekiz
Aloo naan – Hindistan
Parotta – Hindistan
Mekica – Bulgaristan
Pão de queijo – Brezilya
Roti prata – Singapur
Pão alentejano – Portekiz
Almojábana – Kolombiya
Naan – Hindistan
Piadina Romagnola – İtalya
Pain de campagne – Fransa
Nan-e barbari – İran
Pampushka – Ukrayna
36. sıra: Gözleme
41. sıra: Pita ekmeği
Okuyucu Yorumları 0 yorum