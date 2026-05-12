Eti böyle pişirenler yandı! Canan Karatay en doğru tekniği açıkladı

Ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, kırmızı et ve kolesterol tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sedef Karatay Bingül

Karatay, doğal beslenen hayvanların etinin güvenle tüketilebileceğini savunurken, özellikle işlenmiş et ürünleri ve yanlış pişirme yöntemleri konusunda önemli uyarılar yaptı.

"Kırmızı et kanserojen" söyleminin büyük bir yanılgı olduğunu belirten Karatay, asıl tehlikenin katkı maddeleri ve yanlış pişirme tekniklerinden kaynaklandığını söyledi.

"YEDİĞİMİZ GIDALAR DOĞRUDAN KOLESTEROLÜ YÜKSELTMEZ"

Kolesterol konusunda yıllardır yanlış bilgiler yayıldığını ifade eden Karatay, vücudun kolesterol üretmeye programlı olduğunu belirtti. Beynin bile kolesterol ürettiğini söyleyen Karatay, "Kolesterol olmazsa düşünce olmaz, beyin olmaz" dedi. Özellikle doğal et, yumurta ve tereyağının sanıldığı gibi zararlı olmadığını savundu.

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNE SERT ELEŞTİRİ

Karatay’a göre asıl risk, sosis, salam ve hazır sucuk gibi işlenmiş ürünlerde bulunuyor. Nitrit, nitrat ve çeşitli kimyasal katkı maddeleri içeren bu ürünlerin kronik inflamasyona neden olduğunu belirtti. Bu durumun tansiyon, tiroit, bağırsak ve hormon sorunlarını tetiklediğini söyledi.

Monosodyum glutamat (MSG) yani 'Çin tuzu' kullanımına da dikkat çekerek, bu katkının bağımlılık benzeri bir etki yarattığını ve vücutta ciddi hasarlara neden olabileceğini ifade etti.

"DOĞAL BESLENEN HAYVANIN ETİYLE FABRİKA ETİ AYNI DEĞİL"

Kırmızı etin kalitesinin hayvanın beslenme şekline göre değiştiğini belirterek, merada otlayan hayvanlarla fabrikada hormonlu yemlerle büyütülen hayvanların etinin aynı olmadığını söyledi. Özellikle Türkiye’de doğal ortamda yetişen kuzu ve koyun etinin daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Helal kesim yönteminin önemine de değinen Karatay, hayvanın kanının tamamen akıtılmasının sağlık açısından fark yarattığını savundu.

EN BÜYÜK HATA: ETİ KIZARTMAK

En dikkat çeken uyarılarından biri ise pişirme yöntemleriyle ilgili oldu. Etin una bulanıp kızartılmasının ciddi risk oluşturduğunu söyleyen Karatay, aynı durumun balık için de geçerli olduğunu belirtti.

"Sağlıklı bir besin bile yanlış pişirme yöntemiyle tehlikeli hale gelebilir" diyerek, özellikle kızartmadan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

KONSERVE VE KÜLTÜR BALIĞI UYARISI

Balık tüketiminin önemli olduğunu ancak seçim yapılması gerektiğini söyleyerek, konserve balık ve kültür balıklarının risk taşıdığını ifade etti. En sağlıklı seçeneğin doğal ortamda yaşayan ve olta ile avlanan balıklar olduğunu belirtti.

"FABRİKA TAVUĞU TAVUK DEĞİL"

Tavuk tüketimi konusunda da sert açıklamalarda bulunan Karatay, fabrikasyon üretim tavukların sağlıklı olmadığını söyledi. Serbest dolaşan, doğal beslenen tavuk, kaz, ördek ve hindi gibi hayvanların tüketilebileceğini belirterek, özellikle paketli nugget ve benzeri ürünlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

YAPAY ETE TEPKİ: "KESİNLİKLE KARŞIYIM"

Son dönemde gündemde olan yapay et üretimine de değinerek, bu ürünlerin sağlıklı olmadığını savundu. Yapay etin kontrolsüz hücre büyümesiyle üretildiğini söyleyen Karatay, "Yapay et olmaz kardeşim" ifadelerini kullandı.

İtalya ve Macaristan’ın yapay eti yasaklamasını doğru bulduğunu belirterek, bu ürünlerin inflamasyon ve kanser riski taşıdığını ileri sürdü.

"PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN"

Programın sonunda izleyicilere çağrıda bulunarak, paketli ve fabrikasyon ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini söyledi. "Doğal gıdayı ancak doğa üretir" diyerek, insanların tükettikleri ürünlerin içeriğini mutlaka sorgulaması gerektiğini ifade etti.

