Mynet Trend

Son 10 yılın en sıcak dönemini yaşıyorlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 24.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Antalya'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler, deniz keyfi yapıyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-31 17:20:00
Antalya
2019-10-31 18:30:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-11-07 08:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-11-07 10:10:00
352.94 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-31 21:00:00
Antalya
2019-10-31 22:30:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-11-07 12:15:00
İstanbul
2019-11-07 13:55:00
790 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-31 11:30:00
Antalya
2019-10-31 12:45:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-11-07 20:45:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-11-07 22:00:00
466.94 TL
SATIN AL

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler, güzel havanın tadını çıkardı. Konyaaltı sahilinde ailesiyle yüzen turizmci Mehmet Karahan, son 10 yılın en sıcak dönemini yaşadıklarını söyledi. Ekim ayı olmasına rağmen havanın halen sıcak olduğunu belirten Karahan, "Turizm devam ediyor, oteller dolu. Ancak her mevsimi de mevsiminde yaşamak lazım. Su sıcak, deniz temiz ve berak" dedi.

İtalyan arkadaşı Giulia Di Franco ile tatile gelen Polonyalı Katarzyna Fratczak ise, "Deniz ve hava çok güzel. Özellikle Polonya'daki insanların Antalya'ya gelmesini, sıcak deniz ve havanın keyfini çıkarmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan Kemal Belirir de, "Antalya eşi benzeri olmayan bir kent. Bu havadan ve güzellikten bütün insanların yararlanmasını istiyoruz. Ekim ayında olmamıza rağmen halen denize giriyoruz" dedi.

Balık avlayan Murat Özden, "Yazdan günler yaşıyoruz. Uzun zamandan beri hava sıcak seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı 25- 27 derece civarında. Hem yüzüyoruz hem balık avlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balık avlayan Sündüz Sezer ise, "Bu mevsimde halen denize giriyoruz. Su ve hava sıcaklığı çok iyi. Kasımda da denize gireriz diye düşünüyorum" dedi.

Manavgat'ın Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Alman Bettina Lövendanz (52) da Antalya'nın halen çok sıcak olduğunu, denize ve havuza rahatlıkla girebildiklerini söyledi. Antalya'da olmaktan memnun olduğunu belirten Lövendanz, "Kasım ayı geliyor, Almanya'da havalar soğudu. Antalya hala çok sıcak, çok güzel. İstediğimiz zaman denize ve havuza girebiliyoruz. Burada kendimizi çok rahat hissediyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)

PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
'Anlatılandan çok daha güzel!' Orayı gören hayran kalıyor'Anlatılandan çok daha güzel!' Orayı gören hayran kalıyor
10 yıldır bisikletiyle dünya turu yapıyor10 yıldır bisikletiyle dünya turu yapıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Tatil deniz

En Çok Okunan Trend Haberler

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Cumhuriyet Bayramı'na özel yapıldı! İşte o detay...

Cumhuriyet Bayramı'na özel yapıldı! İşte o detay...

Zayıflamak için gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Zayıflamak için gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kumdan heykeller kış boyu açık

Kumdan heykeller kış boyu açık

'Anlatılandan çok daha güzel!' Girlevik Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

'Anlatılandan çok daha güzel!' Orayı gören hayran kalıyor

10 yıldır bisikletiyle dünya turu yapıyor

10 yıldır bisikletiyle dünya turu yapıyor

Fas'ın mavi incisi: Chefchaouen

Rüya alemi gibi! Fas'ın mavi incisi

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı!

Denizli'deki Bağbaşı Yaylası'na ziyaretçi akını

Türkiye'nin gizli cenneti! Hayran kalacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.