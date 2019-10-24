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Son anda kurtardı! Yürekleri ağza getiren anlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 24.10.2019 08:35 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, annesiyle alışverişe çıkan bir çocuğun esnafın dikkati sayesinde kamyonetin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde annesiyle alışverişe giden 3-4 yaşlarındaki küçük çocuk, bir anda caddeye doğru koşmaya başladı. Bu sırada çocuğu fark eden bir esnaf, yaptığı hamle ile çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, bir anda caddeye doğru koşan çocuğu gören esnafın ani bir hamleyle çocuğu yakaladığı ve olayın şokunu yaşayan annenin geldiği görülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca kamyonet kaza

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Allah razı olsun,varol inşallah.
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