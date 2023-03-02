Son dakika: 100 okuldan ikisine Volkan Demirel ve Gökhan Zan adları verilecek! İş insanı Erdal Alkış'tan dev bağış...

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsılmıştı. 11 ili etkileyen felakette yıkılan binalar sonucunda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Spor camiasından da birçok isim enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbol ailesini depremden etkilenen vatandaşlarımız için 'Omuz Omuza' yardım kampanyasında bir araya getirdi.

Sekiz kanaldan ortak olarak canlı yayınlanan kampanyada rekor seviyede bağış toplanırken, iş insanı Erdal Alkış'ın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Alkış, afet bölgesine yapılacak olan 100 okuldan 2'sine Volkan Demirel ve Gökhan Zan'ın isimlerini vereceğini söyledi.

İşte Erdal Alkış'ın sözleri;

"1 MİLYAR TL CİVARINDA OLACAK"

"Oradaki manzara televizyonlarda görüldüğü gibi değil. Ortaklarımla bir araya gelerek ne yapabiliriz diye hemen düşündük. 1000 adet kalıcı konut için 50 milyon euro para ayırdık bu da 1 milyar TL civarında olacak. Murat Bey bu çalışmaları biliyordu, sağ olsun vesile oldu. Ben de futbolun içerisinde biri olarak bu konuda duyarsız kalamazdım, 5000 konteynerın 2500 tanesini TFF'nin uhdesine Mehmet Bey'e teslim edeceğiz."

"VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN'IN ADLARINI VERECEĞİZ"

"1000 adet kalıcı konutun içerisinde 100 tane de okul projemiz var. Daha sonra açıklayacaktım aslında. Bu 100 okulun ilk iki tanesine Volkan Demirel ve Gökhan Zan adını vermek istiyoruz. Onlar, depremin tüm Türkiye halkına anlatılmasına katkı sağlayan sembol isimler olmuştur. Devletin ihtiyaç duyduğu okullardan hangisini istiyorlarsa onların adını vereceğim."

"DÖRT BÜYÜKLERİN DE İSİMLERİ VERİLECEK"

"Bunun dışında 4 büyük kulübümüzün de adını vererek bu 100 okuldan 4'üne sempati kazandırmak için hamle yapacağız. Bu sene yapacağımız tüm yatırımları depreme ayırdık. Gıda ile alakalı Türkiye'nin en büyük iki lojistik firmasıyla anlaştık. 25 milyon euroluk gıda yardımını hiçbir isim ve marka olmadan halkımıza dağıtacağız. Ben Fenerbahçeliyim, Erden Timur'un hatrına konteyner sayısını 300 yapıyorum."

