Son Dakika: 20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Bakan Özer canlı yayında duyurdu

Son dakika haberi: 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken öğretmen atamalarına ilişkin detayları açıklayarak öğretmenlerin 1 Eylül'de okullarına gideceğini söyledi...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin de konuşan Özer, detayları vererek şu ifadeleri kullandı:

"20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. 20 bin öğretmen atamasındaki dağılımı önceliklerimize göre belirledik. En büyük önceliği okul öncesi eğitime verdik. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alacağız. İkinci ağırlığı sınıf öğretmenliğine verdik. Özel eğitime de bin 250 öğretmen planladık. Sınıf öğretmeni ise 2 bin 223 olarak belirlendi. 39 alanda öğretmen alımlarıyla ilgili süreçler devam ediyor"





