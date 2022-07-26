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Son Dakika: 20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Bakan Özer canlı yayında duyurdu

26.07.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili de konuştu. Detayları açıklayan Özer, atama için tarihi de verdi.

Son Dakika: 20 bin öğretmen atamasında yeni gelişme! Bakan Özer canlı yayında duyurdu

Son dakika haberi: 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken öğretmen atamalarına ilişkin detayları açıklayarak öğretmenlerin 1 Eylül'de okullarına gideceğini söyledi...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin de konuşan Özer, detayları vererek şu ifadeleri kullandı:

"20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. 20 bin öğretmen atamasındaki dağılımı önceliklerimize göre belirledik. En büyük önceliği okul öncesi eğitime verdik. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alacağız. İkinci ağırlığı sınıf öğretmenliğine verdik. Özel eğitime de bin 250 öğretmen planladık. Sınıf öğretmeni ise 2 bin 223 olarak belirlendi. 39 alanda öğretmen alımlarıyla ilgili süreçler devam ediyor"

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Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen
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