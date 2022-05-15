MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika: 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

Son dakika: 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

15.05.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu. Bu yıl 66'ncısı düzenlenen yarışmanın kazananı Ukrayna oldu. İtalya'da gerçekleşen ve 41 ülkenin katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması (Eurovision 2022) 45 ülkeden naklen yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

Gelen son dakika haberine göre, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu. Bu yıl 66'ncısı düzenlenen yarışmanın kazananı Ukrayna oldu.

UKRAYNA "STEFANİA" ŞARKISIYLA BİRİNCİ OLDU

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali cumartesi akşamı gerçekleşti. 25 ülke adına katılan şarkıcılar performanslarını sergiledi.

ukrayna

Oylama sonucu Eurovision 2022 Şarkı Yarışması'nı Ukrayna adına yarışan Kalush Orchestra "Stefania" şarkısıyla kazandı.

Öte yandan birinci olan Ukrayna'yı 466 puanla Birleşik Krallık takip etti. Üçüncü ise 459 puanla İspanya oldu.

RUSYA DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle, Avrupa Yayın Birliği - EBU üyesi ülkelerin baskısı sonucu Rusya yarışmadan diskalifiye edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İrem Derici'nin konserinde gergin anlar! Polis biber gazı kullandıİrem Derici'nin konserinde gergin anlar! Polis biber gazı kullandı
Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı! Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!
'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü...

1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü...

YÖK müjdeyi verdi! Yeni bölümler geliyor

YÖK müjdeyi verdi! Yeni bölümler geliyor

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Putin'den Finlandiya'ya NATO mesajı!

Putin'den Finlandiya'ya NATO mesajı!

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

İlginizi Çekebilir

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.