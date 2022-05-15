Son dakika: 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

Gelen son dakika haberine göre, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu. Bu yıl 66'ncısı düzenlenen yarışmanın kazananı Ukrayna oldu.

UKRAYNA "STEFANİA" ŞARKISIYLA BİRİNCİ OLDU

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali cumartesi akşamı gerçekleşti. 25 ülke adına katılan şarkıcılar performanslarını sergiledi.

Oylama sonucu Eurovision 2022 Şarkı Yarışması'nı Ukrayna adına yarışan Kalush Orchestra "Stefania" şarkısıyla kazandı.

Öte yandan birinci olan Ukrayna'yı 466 puanla Birleşik Krallık takip etti. Üçüncü ise 459 puanla İspanya oldu.

RUSYA DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle, Avrupa Yayın Birliği - EBU üyesi ülkelerin baskısı sonucu Rusya yarışmadan diskalifiye edilmişti.

