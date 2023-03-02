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  4. SON DAKİKA | 4 ili açıklayıp... ÖSYM Başkanı duyurdu! 'Bu illerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik'

SON DAKİKA | 4 ili açıklayıp... ÖSYM Başkanı duyurdu! 'Bu illerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik'

02.03.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki sınavlara ilişkin ÖSYM'den önemli bir açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik." dedi. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekeceğini belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 4 ili açıklayıp... ÖSYM Başkanı duyurdu! 'Bu illerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik'

Son dakika haberi: ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için flaş karar geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek." ifadeleri kullanıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da kararla ilgili ayrıntılı açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"ADAYLARIN FARKLI İLLERDEN SINAV MERKEZİNİ SEÇMESİ GEREKECEK"

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile bu illere bağlı ilçelerde, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS/1) yapılmayacağını, adayların farklı illerden sınav merkezini seçmesi gerekeceğini bildirdi.

Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem Bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde, MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik.

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GEÇ BAŞVURU YAPILABİLECEK! İŞTE TARİHLER

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız, MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle, daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler."

Ülke olarak emsali görülmemiş bir afet ile karşı karşıya kalındığını vurgulayan Ersoy, bir taraftan afetten etkilenen illeri ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içerisinde çaba gösterirken diğer taraftan sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

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Önceliklerinin, adaylar ve görevlilerin güvenliği olduğunu vurgulayan ÖSYM Başkanı Ersoy, en küçük aksaklık olmaması ve bölgede yaşayanların mağduriyet yaşamaması için ÖSYM ailesi olarak yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeler, ÖSYM web sitesinden takip edilebilecek. (AA/İHA)


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