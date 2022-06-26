Son dakika: 96. Gazi Koşusu'nun kazananı Secret Power oldu! Gazi Koşusu'nun ikramiyesi ne kadar?

Son dakika haberleri: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısı, İstanbul'da yapıldı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek yarış, saat 17.15'te başladı. "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade edilen koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at katıldı.

KAZANAN

Gazi Koşusu'nun kazananı Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki Secret Power oldu.

İKRAMİYE 2 MİLYON 500 BİN TL

Türk at yarışçılığının önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 1 milyon, üçüncüye 500 bin, dördüncüye 250 bin ve beşinciye de 125 bin lira ödenecek.

İKİ YIL ARADAN SONRA SEYİRCİLİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 2'si seyircisiz gerçekleştirilen Gazi Koşusu, bu sene kapılarını yarışseverlere açtı.

Her yıl Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen "Derbi", Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2020 ve 2021'de seyircisiz düzenlenmişti.

Yarışseverler, 96. Gazi Koşusu'na büyük ilgi gösterdi.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu, Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

EN İYİ DERECE BOLD PİLOT'IN

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 7 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

Çelik, bu sene Celal Alaz Adalı'nın sahip olduğu "Zala Bey" isimli safkanla, Halis Karataş da Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu "Final Dance" isimli atla yarışacak.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı.

Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.

