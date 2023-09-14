SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: A Milli Futbol Takımı'na da 'Melissa Vargas' geliyor! Kuntz'un esprisi gerçek oluyor, Büyükekşi'den yeşil ışık...

Son dakika: A Milli Futbol Takımı'na da 'Melissa Vargas' geliyor! Kuntz'un esprisi gerçek oluyor, Büyükekşi'den yeşil ışık...

14.09.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maçta topladığı 10 puanla 2. sırada yer alıyor. Grupta son olarak konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan, dostluk maçında ise Japonya'ya 4-2 yenilen Ay-Yıldızlılar'da ortaya konan performans eleştiri toplamıştı. Teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği tartışılırken, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na benzer bir sistemin getirilmesi gündeme geldi.

Son dakika haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı. Filenin Sultanları'nda devşirme oyuncu olarak forma giyen Melissa Vargas gösterdiği performansla büyük beğeni toplamış ve turnuvaya damgasını vurmuştu.

thumbs_b_c_ff53b40b03791ab92331b13bbc85ac73

A Milli Futbol Takımımız ise EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5. maçta Ermenistan'ı konuk etmişti. Ay-Yıldızlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milliler; dostluk maçında ise Japonya'ya 4-2 mağlup olmuş, ortaya konan performans ise sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı.

"MELISSA VARGAS" MODELİ

AA-32052223

Teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği tartışılırken, futbolcularla ilgili iddialar da gündeme oturmuştu. Ajansspor'un haberine göre tüm bu tartışmaların yanı sıra futbolda da "Melissa Vargas modeli"nin hayata geçmesi gündemde...

"FUTBOLDA DA DÜŞÜNÜLEBİLİR"

thumbs_b_c_0a8515e628dc242e82aafd6b4e5110e9

Eskişehir'deki Ermenistan maçı öncesi gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapan Mehmet Büyükekşi, Kuntz'un Vargas espirisine değinerek, "Aslında her şakanın altında bir gerçek payı vardır. Bugün dünya futbolunda bir golcü sıkıntısı var. Voleyboldaki Vargas örneği futbolda da düşünülebilir. İyi bir yetenek bulunursa devşirme düşünülebilir. Türkiye bunu daha önce Mehmet Aurelio ile yapmıştı" dedi.

Milli takımda yaşanan santrfor sıkıntısının ardından yabancı futbolcuların devşirme yoluyla kırmızı - beyazlı formaya kazandırılması için harekete geçildiği öne sürüldü.

TFF'nin önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasının beklendiği iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nazım Sangare'nin yeni takımı resmen açıklandı!Nazım Sangare'nin yeni takımı resmen açıklandı!
Metin Oktay ve Can Bartu'nun o fotoğrafı yeniden gerçekleşiyor!Metin Oktay ve Can Bartu'nun o fotoğrafı yeniden gerçekleşiyor!
Resmen açıklandı! Beşiktaş'taki görevi...Resmen açıklandı! Beşiktaş'taki görevi...
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi Stefan Kuntz melissa vargas dakika haberleri ışıl ak n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.