Son dakika: A Milli Futbol Takımı'na da 'Melissa Vargas' geliyor! Kuntz'un esprisi gerçek oluyor, Büyükekşi'den yeşil ışık...

Son dakika haberleri: A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı. Filenin Sultanları'nda devşirme oyuncu olarak forma giyen Melissa Vargas gösterdiği performansla büyük beğeni toplamış ve turnuvaya damgasını vurmuştu.

A Milli Futbol Takımımız ise EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5. maçta Ermenistan'ı konuk etmişti. Ay-Yıldızlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milliler; dostluk maçında ise Japonya'ya 4-2 mağlup olmuş, ortaya konan performans ise sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı.

"MELISSA VARGAS" MODELİ

Teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği tartışılırken, futbolcularla ilgili iddialar da gündeme oturmuştu. Ajansspor'un haberine göre tüm bu tartışmaların yanı sıra futbolda da "Melissa Vargas modeli"nin hayata geçmesi gündemde...

"FUTBOLDA DA DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Eskişehir'deki Ermenistan maçı öncesi gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapan Mehmet Büyükekşi, Kuntz'un Vargas espirisine değinerek, "Aslında her şakanın altında bir gerçek payı vardır. Bugün dünya futbolunda bir golcü sıkıntısı var. Voleyboldaki Vargas örneği futbolda da düşünülebilir. İyi bir yetenek bulunursa devşirme düşünülebilir. Türkiye bunu daha önce Mehmet Aurelio ile yapmıştı" dedi.

Milli takımda yaşanan santrfor sıkıntısının ardından yabancı futbolcuların devşirme yoluyla kırmızı - beyazlı formaya kazandırılması için harekete geçildiği öne sürüldü.

TFF'nin önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasının beklendiği iddia edildi.

