Son dakika: A Milli Takım'dan İskoçya'ya karşı iyi prova! Ozan Kabak ve Cengiz Ünder, Diyarbakır'da galibiyeti getirdi...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Stefan Kuntz önderliğindeki A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır'da taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Türkiye oldu.

Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanan müsabaka, A Milli Takımımız'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ay - Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ozan Kabak ve 49. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. İskoçya'nın tek sayısı ise 62. dakikada McGinn'den geldi.

A Milli Takımımız, 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile karşı karşıya gelecek.

HAKAN KALEYİ YOKLADI

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı A Milli Takım'dan geldi. Ay - Yıldızlılar'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun 7. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi.

OZAN KABAK DİREĞE TAKILDI

A Milli Takımımız, karşılaşmanın 18. dakikasında kazanılan korneri paslaşarak kullandı. Topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ortasında Ozan Kabak'ın kafa vuruşu direkten döndü.

FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI

Müsabakanın 34. dakikasında, İskoçya Milli Takımı'nın hazırlık pasları yaptığı esnada Ferdi Kadıoğlu kendisini yere bıraktı. Sağ arka adalesini tutan Kadıoğlu'nun tedavisinin yapılmasının ardından oyuna devam etmemesine karar verildi ve genç futbolcu yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.

OZAN KABAK BU KEZ GOLÜ YAPTI

A Milli Takımımız, 40. dakikada 1-0 öne geçti. Rakip yarı sahada kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. A Milli Takım'ın kaptanının ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Ozan Kabak, kafa vuruşuyla Ay - Yıldızlılar'ı 1-0 öne geçirdi.

CENGİZ ÜNDER'DEN MÜTHİŞ PLASE

Ay - Yıldızlılar, ikinci yarının başlamasıyla birlikte üstün oyununu sürdürdü. Kırmızı - beyazlılarda yakalanan kontraatak fırsatında Cengiz Ünder rakip yarı alanın sağ tarafında topla buluştu. Yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisine kadar götürdü ve yaptığı ayak içi vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı.

CENK TOSUN AZ FARKLA KAÇIRDI

Golden sonra da ataklarına devam eden A Milli Takımımız, 54. dakikada etkili geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk Tosun, bir rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Golcü oyuncunun şutu, direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

İSKOÇYA MCGINN İLE GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen İskoçya atağında McGinn, orta alanda buluştuğu topla ceza sahasına kadar girdi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları bularak farkı 1'e indirdi.

ENES ÜNAL DAR AÇIDAN KAÇIRDI

A Milli Takımımız, müsabakanın 77. dakikasında Enes Ünal ile tehlikeli geldi. Golcü oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruş auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç, 2-1'lik Türkiye üstünlüğüyle sonuçlandı.

DİYARBAKIR'DA İLK MAÇ

Türkiye ile İskoçya arasında oynanan hazırlık maçında Diyarbakır, ilk kez milli müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Diyarbakır Stadı, Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından ikinci kez önemli bir organizasyonun ev sahibi oldu.

Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde küçük boşluklar görülürken, 1000'e yakın İskoç taraftar da maçı statta izledi.

Ayrıca tribünde yaklaşık 100 metrelik Türk Bayrağı açıldı.

CENK ÖZKACAR İLK KEZ 11'DE

İskoçya karşısında ilk 11'de forma şansı yakalayan Cenk Özkacar, bu şansı ilk kez yakaladı.

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak ile beraber oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nın kalesini Uğurcan Çakır korurken, orta sahada Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu oynadı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, kanatlar ve forvet hattında ise Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'a şans verdi.

İlk kez A Milli Takıma davet edilen Arda Güler ve Tayyip Talha Sanuç yedekler arasında yer aldı. Millilerde ayrıca Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Doğukan Sinik, Eren Elmalı, Berkay Özcan, Enes Ünal, İsmail Yüksek, Umut Bozok, Deniz Türüç ve Onur Bulut yedek soyundu.

İSKOÇYA İLE 2. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynanmış, Türkiye mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.

Ay yıldızlı ekibin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan gelmişti.

