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Son dakika: A Milli Takım için olay yaratan iddia! 'Stefan Kuntz dönemi bitti, yeni hoca Abdullah Avcı oldu!' Burak Yılmaz detayı...

03.05.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında konuk olduğu Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ancak ikinci karşılaşmada ağırladığı Hırvatistan'a 2-0 yenilen Ay-Yıldızlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz döneminin sona erdiği ve yeni teknik çalıştırıcının belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika: A Milli Takım için olay yaratan iddia! 'Stefan Kuntz dönemi bitti, yeni hoca Abdullah Avcı oldu!' Burak Yılmaz detayı...

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gruptaki ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrılan kırmızı - beyazlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği, spor kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

GRUPTAKİ İLK İKİ MAÇ

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Ermenistan deplasmanında 1-0'dan geri dönüp 2-1 kazanan A Milli Takımımız, Hırvatistan'a karşı ise 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Bu karşılaşmalar sonrasında Stefan Kuntz'un oynattığı futbol, tartışmalara neden olmuştu.

'KUNTZ DÖNEMİ SONA ERDİ' İDDİASI

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Son dönemde çokça konuşulan Alman çalıştırıcı için flaş bir iddia gündeme geldi. Ajansspor'un haberine göre A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi.

'YENİ HOCA ABDULLAH AVCI'

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı ve tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Burak Yılmaz ile Egemen Korkmaz'ın yer alacağı kaydedildi.

Resmi açıklamanın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kısa süre içerisinde yapılacağı ifade edildi.

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