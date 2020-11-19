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  4. Son dakika açıklaması! Yalanlamışlardı ama... Sıla ve Hazer Amani boşanıyor

Son dakika açıklaması! Yalanlamışlardı ama... Sıla ve Hazer Amani boşanıyor

19.11.2020 11:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika açıklaması! Yalanlamışlardı ama... Sıla ve Hazer Amani boşanıyor

Sıla ve Hazer Amani'nin boşanacakları haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir süredir boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani cephesinden son dakika boşanma açıklaması geldi. İşte herkesi şoke eden o açıklama...

Sıla ve Hazer Amani'den son dakika haberi geldi. Bir süredir ayrılacakları iddiasıyla gündeme gelen çift boşanıyor! Ortak bir açıklama yapan Sıla-Hazer Aman çifti şu ifadeleri kullandı:

“Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu “haber”in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."

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Ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurduğu ve Hazer Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu’yla görüşmesi “boşanacaklar” dedikodularına neden olmuştu. Ünlü şef, yapılan ayrılık haberlerini kabul etmeyerek “Bunlar çok saçma” açıklamasını yapmıştı.

Sıla’nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyleyerek, “Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok” demişti. (SnobMagazin)

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