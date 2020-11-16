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  4. Ayrılacakları konuşuluyordu! Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında bomba iddia

Ayrılacakları konuşuluyordu! Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında bomba iddia

16.11.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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Ayrılacakları konuşuluyordu! Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında bomba iddia

Sıla'nın bir süredir boşanacağı konuşulan eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı yaptığı bu yüzden de Amani'nin eski eşi ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü. Hatta evliliklerinde sorun olduğu için yolları ayırmaya karar veren çiftten Sıla, evden taşındı.

Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkan ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti.

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HAZER, ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

Magazin Burada'da yer alan habere göre, şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani hakkında bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın tek başına eğlenmeye çıkması ise bu iddiaları güçlendirmişti. İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu.

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Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.Haklarında boşanma haberleri çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeyerek herhangi bir açıklamada yapmadı.

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