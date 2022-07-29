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Son dakika: Acun Ilıcalı bir Türk'ü daha kadrosuna katıyor! Galatasaray'dan ayrılan Halil Dervişoğlu, Hull City'e imza atıyor...

29.07.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transferlerine devam ediyor. Daha önce kadrosuna Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Jean Michael Seri ve Benjamin Tetteh'i katan Hull City, Galatasaray'da iki sezondur kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu ile de anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Son dakika: Acun Ilıcalı bir Türk'ü daha kadrosuna katıyor! Galatasaray'dan ayrılan Halil Dervişoğlu, Hull City'e imza atıyor...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun ortasında İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan ve takımın başına Shota Arveladze'yi getiren Acun Ilıcalı, Türkiye'den yaptığı transferlerle adından söz ettirmişti. Kadrosuna Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Jean Michael Seri ve Benjamin Tetteh gibi Türkiye'de forma giymiş oyuncuları katan Hull City, bir transferi daha bitirmek üzere.

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Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek ve Premier Lig'e yükselmek isteyen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bombayı patlatıyor.

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Championship ekibi, Galatasaray'da iki sezondur kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı.

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Milli futbolcunun kulübü Brentford ile pazarlık halinde olan Hull City'nin kısa süre içerisinde transferi bitireceği ifade edildi.

Öte yandan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Biri Türkiye'den olmak üzere 3 transfer daha düşünüyoruz." şeklinde konuşmuştu.


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