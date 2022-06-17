SON DAKİKA: Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den 85 milyon TL'ye alıyor! Yıldız futbolcu...

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe yeni hocası Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedeflerken, takıma yapılacak takviyeler de merak konusu... Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayarak transfer sezonunun en hızlı ekiplerinden olmayı başarmıştı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI!

Şampiyon bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in derin bir kadro revizyonuna gitmesi beklenirken, gelecek isimlerin yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de merak konusu.

OZAN HULL CITY'E

Takımdaki bazı isimlerin Avrupa'dan teklif aldığı bilinirken, bu isimlerden biri de daha önce Premier Lig ekiplerinden Watford'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde tecrübeli orta saha için Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselmek için güçlü bir kadro kurmak istediği ve Ozan Tufan'ı kadrosuna için girişimlerde bulunduğu bilgisi aktarıldı.

4 MİLYON STERLIN + BONUSLAR

Ayrıca haberde transferin yaklaşık 4 milyon Sterlin + bonuslar karşılığında biteceğinin altı çizildi. Sarı-Lacivertli ekip Ozan Tufan'ı 2015/16 sezonunda Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

