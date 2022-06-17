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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den 85 milyon TL'ye alıyor! Yıldız futbolcu...

17.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler transfere hızlı bir giriş yaparken mali dengeyi de korumak adına bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Şu ana dek 2 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerde netleşmeye başlarken İngiliz medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Sarı-Lacivertliler'den Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA: Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den 85 milyon TL'ye alıyor! Yıldız futbolcu...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe yeni hocası Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedeflerken, takıma yapılacak takviyeler de merak konusu... Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayarak transfer sezonunun en hızlı ekiplerinden olmayı başarmıştı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI!

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Şampiyon bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in derin bir kadro revizyonuna gitmesi beklenirken, gelecek isimlerin yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de merak konusu.

OZAN HULL CITY'E

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Takımdaki bazı isimlerin Avrupa'dan teklif aldığı bilinirken, bu isimlerden biri de daha önce Premier Lig ekiplerinden Watford'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde tecrübeli orta saha için Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'nin önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselmek için güçlü bir kadro kurmak istediği ve Ozan Tufan'ı kadrosuna için girişimlerde bulunduğu bilgisi aktarıldı.

4 MİLYON STERLIN + BONUSLAR

transfer

Ayrıca haberde transferin yaklaşık 4 milyon Sterlin + bonuslar karşılığında biteceğinin altı çizildi. Sarı-Lacivertli ekip Ozan Tufan'ı 2015/16 sezonunda Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
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