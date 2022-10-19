Son dakika: Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir ismi daha Hull City'e getirdi!

Son dakika haberleri: Sezona teknik direktör Shota Arveladze ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından Gürcü çalıştırıcı ile yollarını ayıran Hull City'de yeni teknik adam arayışları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başında Süper Lig ve Türkiye'den yolu geçmiş oyuncuları kadrosuna katarak dikkat çeken İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, tanıdık bir ismi daha kulüp bünyesine dahil etti.

Hull City, daha önce Türkiye'de çalışmış olan Beri Pardo'yu performans analizi ekibinin başına getirdi.

İmzayı açıklayan Hull City'nin bildirisinde, "Beri Pardo, kulübümüzün performans analizi ekibinin başına getirilmiştir. UEFA A Lisansı sahibi ve Portekiz ile Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan Beri Pardo, son olarak Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı" ifadeleri yer aldı.

Türk futbolseverlerin tanıdığı 32 yaşındaki Pardo, son olarak Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapmıştı.

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta gözlemcilik görevini üstlenerek kariyerine başlayan Beri Pardo, Ersun Yanal'ın Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından Türkiye'ye geldi. Trabzonspor'da 2016-18 yılları arasında analiz şefi olarak yer alan Pardo, 2018'in Nisan ayında Crystal Palace'a yine gözlemci olarak geri döndü.

Fenerbahçe, 2018 yazında Ersun Yanal ile anlaştı. Yanal, Kadıköy'de görev aldığı dönemde Pardo'yu da ekibine kattı. Beri Pardo, 2021 yılına kadar sarı lacivertli kulüpte analiz şefi olarak görev yaptı. 2021'in Ekim ayında ise yardımcı antrenör olarak Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibine katıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Başakşehir'den ayrılan Beri Pardo, bu kez Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'deki yeni görevine başladı.

