SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir ismi daha Hull City'e getirdi!

Son dakika: Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir ismi daha Hull City'e getirdi!

19.10.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Champihonship ekiplerinden Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yolu Türkiye'den geçmiş olan futbolcuları kadrosuna katarak dikkat çeken ve ligde çıktığı 14 maçta 14 puan toplayarak 21. sırada yer alan Hull City'de kulüp sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş bir hamle geldi. Ilıcalı, daha önce Türkiye'de birçok kulüpte görev yapmış olan Beri Pardo'yu performans analizi ekibinin başına getirdi.

Son dakika: Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir ismi daha Hull City'e getirdi!

Son dakika haberleri: Sezona teknik direktör Shota Arveladze ile başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından Gürcü çalıştırıcı ile yollarını ayıran Hull City'de yeni teknik adam arayışları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başında Süper Lig ve Türkiye'den yolu geçmiş oyuncuları kadrosuna katarak dikkat çeken İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, tanıdık bir ismi daha kulüp bünyesine dahil etti.

Hull City, daha önce Türkiye'de çalışmış olan Beri Pardo'yu performans analizi ekibinin başına getirdi.

İmzayı açıklayan Hull City'nin bildirisinde, "Beri Pardo, kulübümüzün performans analizi ekibinin başına getirilmiştir. UEFA A Lisansı sahibi ve Portekiz ile Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan Beri Pardo, son olarak Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı" ifadeleri yer aldı.

Türk futbolseverlerin tanıdığı 32 yaşındaki Pardo, son olarak Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapmıştı.

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta gözlemcilik görevini üstlenerek kariyerine başlayan Beri Pardo, Ersun Yanal'ın Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından Türkiye'ye geldi. Trabzonspor'da 2016-18 yılları arasında analiz şefi olarak yer alan Pardo, 2018'in Nisan ayında Crystal Palace'a yine gözlemci olarak geri döndü.

Fenerbahçe, 2018 yazında Ersun Yanal ile anlaştı. Yanal, Kadıköy'de görev aldığı dönemde Pardo'yu da ekibine kattı. Beri Pardo, 2021 yılına kadar sarı lacivertli kulüpte analiz şefi olarak görev yaptı. 2021'in Ekim ayında ise yardımcı antrenör olarak Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibine katıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Başakşehir'den ayrılan Beri Pardo, bu kez Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'deki yeni görevine başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıskançlık krizine girdi! 'Neden ben almadım?'Kıskançlık krizine girdi! 'Neden ben almadım?'
Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!
Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...Süper Lig'de yeni bir dönem başlıyor! Şenol Güneş ve Fatih Terim göreve...
Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Trabzonspor Başakşehir Emre Belözoğlu son dakika haberler fenerbahçe hull city son dakika haberleri Süper Lig dakika haberleri ak n dakika haberleri ekipleri başakşehi uefa a lisansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

"3 yıllık imza!" Barcelona, Galatasaray'a engel oluyor!

"3 yıllık imza!" Barcelona, Galatasaray'a engel oluyor!

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

Fotoğraftaki gerçek ortaya çıktı! G.Saray...

Fotoğraftaki gerçek ortaya çıktı! G.Saray...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.