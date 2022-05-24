Son dakika: Acun Ilıcalı ve Nuri Şahin'e Süper Lig devinden transfer çalımı!

Son dakika haberleri: Nuri Şahin'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de inanılmaz bir performans sergileyen Antalyaspor'da yıldız isimler transferin gözdesi haline geldi. Antalyaspor'un tecrübeli oyuncuları Haji Wright ve Fernando Lucas Martins'e Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ardından Süper Lig devi de transfer için ilgi duymaya başladı.

FARK YARATTI

Çin kariyerinin ardından uzun süre boşta kalan Brezilyalı orta saha Fernando Lucas Martins, devre arası transfer ve tescil döneminde Antalyaspor'la anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu gelecek sezon sonuna kadar olan sözleşmeye imza attı. Performansı merak edilen Fernando Lucas Martins, Antalyaspor'un ikinci yarıdaki çıkışında başrol oynadı. Brezilyalı orta saha 18 müsabakada forma şansı buldu. Fernando Lucas Martins bu süreçte 4 gol ve 4 asist üretti.

KONTRATINDAKİ MADDE DİKKAT ÇEKTİ

Antalyaspor'la olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Fernando Lucas Martins'in kontratında yer alan serbest kalma maddesi dikkat çekti. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli futbolcunun anlaşmasında '800 bin euroya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Brezilyalı orta sahanın yaz transfer ve tescil döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HULL CITY VE ARAPLAR DEVREDE

Antalyaspor'dan yarım sezon için 225 bin euro ücret kazanan Fernando Lucas Martins için Arap Yarımadası'ndan cazip transfer teklifleri olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de devrede olduğu kaydedildi. Öte yandan Fernando Lucas Martins, Antalyaspor'a transfer olmadan önce menajerler tarafından Galatasaray ve Beşiktaş'a da önerilmişti.

HAJI WRIGHT'IN OPSİYONU KULLANILMADI

Antalyaspor'un sezon başında kiralık olarak SönderjyskE'den kiraladığı Haji Wright'ın mukavelesinde yer alan satın alma opsiyonu kullanılmadı. 24 yaşındaki santrafor bu sezon 35 müsabakada oynadı. Haji Wright bu süreçte rakip fileleri 15 kez havalandırdı. ABD'li santrafor takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ İDDİASI

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Antalyaspor'un yıldızları Haji Wright ve Fernando Lucas Martins için devreye girdi. Haji Wright'ın menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği kaydedildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Fernando Lucas Martins için olumlu rapor verdiği vurgulandı.

