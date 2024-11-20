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Son dakika: Acun Ilıcalı ve TV8 hakkında yasa dışı bahis soruşturması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

20.11.2024 14:06
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Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı! Dün akşamki Karadağ maçında ekrana gelen yasa dışı bahis reklamları haricinde geçmiş maçlardaki bahis reklamlarının da soruşturma içerisinde bulunuyor.

Son dakika: Acun Ilıcalı ve TV8 hakkında yasa dışı bahis soruşturması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı!

NE OLMUŞTU?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Sosyal medyada çokça gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu.

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ACUN ILICALI NE DEDİ?

Ilıcalı'nın açıklamasında Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti:

"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."

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Acun Ilıcalı
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