SON DAKİKA: Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini resmen açıkladı!

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana Demispor'dan flaş bir transfer hamlesi daha geldi. Akdeniz ekibi, adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba !" ifadelerine yer verildi.

???????? Adana Demirspor, Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. pic.twitter.com/8CtWfUJFli — Mynet Spor (@mynetspor) August 18, 2022

13 GOL 10 ASİST!

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan kulübü Zenit'ten ayrılan Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

