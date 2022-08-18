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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini resmen açıkladı!

18.08.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Balotelli transferiyle dünya futbolunda adını duyurmayı başaran Akdeniz ekibi Adana Demirspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Demirspor, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Artem Dzyuba'yı resmen renklerine bağladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini resmen açıkladı!

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana Demispor'dan flaş bir transfer hamlesi daha geldi. Akdeniz ekibi, adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

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Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba !" ifadelerine yer verildi.

13 GOL 10 ASİST!

Artem_Dzyuba_Zenit

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan kulübü Zenit'ten ayrılan Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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