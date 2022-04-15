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Son dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Balotelli'yle yaşadığı olayı ilk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

15.04.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de yaptığı transferler ve ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'un Mario Balotelli'yi kadrosuna katması tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Kulüp başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Balotelli'yle yaşadığı olayı ilk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika haberleri: Sezon başında dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Adana Demirspor'da ortaya konan performans, taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış ve başkan Murat Sancak, spor kamuoyunda takdir edilmişti. Sancak, Balotelli'yle yaşadığı anıyı anlatınca sosyal medyada gündem oldu...

Spor Toto Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada kendisine geniş yer buldu. Takımın yıldız futbolcusu Mario Balotelli'yle ilgili konuşan Sancak'ın ifadeleri, dinleyenleri güldürdü.

MYNET - DETAY HABER

Mario Balotelli ve sevgilisiyle birlikte sohbetini anlatan Sancak'ın sözleri şu şekilde;

"BALOTELLI'NİN SEVGİLİSİNE ANLATTIM"

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Geçen akşam Mario ile sevgilisi geldiler. Döndüm sevgilisine çalıştım. 'Francesca' dedim, 'Mario'ya böyle böyle yap' dedim. Her şeyi söyledim yani. 'Bundan sonra Mario'nun alacağı bir prim senindir; onun üstüne ben bir prim daha koyacağım, iki prim alacaksın. Direkt senin hesabına yatacak.' dedim. 'Tamam başkan, sen merak etme. Top bende.' dedi.

"ŞEREFSİZİ O KADAR ÇOK SEVİYORUM Kİ..."

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Şerefsizi o kadar çok seviyorum ki ertesi sabah antrenmana gittim, "Başkanım, Francesca beni uyutmadı vallahi" dedi. 'Defol git ulan' dedim. (Gülerek)"

"SEMPATİKLİĞİ YETER"

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Murat Sancak'ın bu sözleri sosyal medyada hızla yayılırken, rakip takım taraftarları tarafından da takdir edildi. Bazı futbolseverler, "Süper Lig'de en sevdiğim başkan. Sempatikliği yeter" tarzı yorumlarda bulundular.


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Adana Demirspor Mario Balotelli
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Sabaha kadar uyutmadı falan bu nasıl muhabbet insanların biraz mesafeli olmaları gerekiyor ayıp terbiyesizlik bu
@candemir.berk80 Ar namus haysiyet 1980 lerde kaldı . Yeni Türkiye'ye hoş geldin.
Şerefsizi o kadar seviyorum ki ne demek? Şaka mı bu geyik muhabbeti anlamadim
Adam anladığı dilden konuşuyor işte çözmüş olayı

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