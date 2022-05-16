Son dakika: Adana Demirspor maçı sonrasında Galatasaray'a veda ettiler! Sofiane Feghouli ve Ryan Babel...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı - kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ardından Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.
Feghouli, çocuklarıyla birlikte sarı - kırmızılı taraftarlara üçlü çektirip el sallarken, Ryan Babel de iki elini kaldırdı ve Galatasaraylı futbolseverleri selamladı.
İki futbolcu da Galatasaray'a veda ederken, sarı - kırmızılı taraftarlar da oyuncuları alkışladı.
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