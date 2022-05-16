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Son dakika: Adana Demirspor maçı sonrasında Galatasaray'a veda ettiler! Sofiane Feghouli ve Ryan Babel...

16.05.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı - kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Maçın sonunda Sofiane Feghouli ile Ryan Babel'in taraftarlara üçlü çektirdikten sonra el sallaması veda olarak ifade edildi.

Son dakika: Adana Demirspor maçı sonrasında Galatasaray'a veda ettiler! Sofiane Feghouli ve Ryan Babel...
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı - kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Feghouli, çocuklarıyla birlikte sarı - kırmızılı taraftarlara üçlü çektirip el sallarken, Ryan Babel de iki elini kaldırdı ve Galatasaraylı futbolseverleri selamladı.

İki futbolcu da Galatasaray'a veda ederken, sarı - kırmızılı taraftarlar da oyuncuları alkışladı.

İŞTE O ANLAR

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