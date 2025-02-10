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SON DAKİKA: Adana Demirspor maçında yaşananlarla ilgili Galatasaray resmi hesabından ilk açıklama: Başvuru yapıldı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.02.2025 16:06
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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi üzerine yarıda kalan karşılaşmanın yankıları sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesabından konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Adana Demirspor maçında yaşananlarla ilgili Galatasaray resmi hesabından ilk açıklama: Başvuru yapıldı!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesinde Adana ekibinin sahada çekilmesinin yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesabından ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada 'Adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır' ifadesi kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA...

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9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor galatasaray
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