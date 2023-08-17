SON DAKİKA: Adana Demirspor tarih yazmaya devam ediyor! Mavi Şimşekler Osijek karşısında adını play-off'a yazdırmayı başardı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Adana Demirspor, ilk maçta 5-1 mağlup ettiği Osijek ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılsa da adını play-off turuna yazdırmayı başardı.
8'nci dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bukvic, Rodrigues'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Karacic uzanarak gole engel oldu.
31'nci dakikada Osijek orta sahasının geri pasında topu kapan Belhanda, ceza yayı önüne gelip sağdan gelen Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez çaprazdan yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 0-1.
43'ncü dakikada Osijek eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic, topu ağlara yolladı: 1-1.
45'nci dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Lovric, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Savunmadan önce iyi yükselen Mkrtchyan'ın kafa vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.
Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.