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SON DAKİKA: Adana Demirspor tarih yazmaya devam ediyor! Mavi Şimşekler Osijek karşısında adını play-off'a yazdırmayı başardı

17.08.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 5-1 kazandığı mücadelenin rövanşında rakibi Osijek'e 3-2 mağlup olsa da tarihinde ilk kez gittiği Avrupa'da adını play-off turuna yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Adana Demirspor, ilk maçta 5-1 mağlup ettiği Osijek ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılsa da adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

İLK ATAK EV SAHİBİNDEN

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8'nci dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bukvic, Rodrigues'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Karacic uzanarak gole engel oldu.

MÜTHİŞ VURDU VE GOL!

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31'nci dakikada Osijek orta sahasının geri pasında topu kapan Belhanda, ceza yayı önüne gelip sağdan gelen Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez çaprazdan yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 0-1.

YANIT GECİKMEDİ

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43'ncü dakikada Osijek eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic, topu ağlara yolladı: 1-1.

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

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45'nci dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Lovric, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Savunmadan önce iyi yükselen Mkrtchyan'ın kafa vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.

Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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