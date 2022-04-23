Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor maçında ilginç an! 6 dakika uzattı, 4 dakikada bitirdi ve özür diledi

Son dakika haberleri: Adana Demirspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maçta yaşananlar sosyal medyada olay oldu. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ilk yarının sonunda yaptığı hareketle büyük tepki çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u ağırladı.

6 DAKİKA UZADI

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonunda en az 6 dakika uzatma gösterildi.

4. DAKİKADA BİTİRDİ

Karşılaşma devam ederken; hakem Yaşar Kemal Uğurlu, uzatmanın 4. dakikasında ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

HATASINI FARK ETTİ, OYUNCULARI ÇAĞIRDI

Oynanmamış 2 dakika daha olduğunu gören Uğurlu, hatasını fark etti ve soyunma odasına yönelen oyuncuları geri çağırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Maçı yeniden başlatan tecrübeli hakem, oyunculardan özür diledi.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu hareketi, sosyal medyada tepkilere neden oldu ve futbolseverler, "Ne yapıyorsun hocam sen?" tarzı yorumlarla Uğurlu'yu eleştirdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

