SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki penaltı kararına büyük tepki!

Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki penaltı kararına büyük tepki!

23.04.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası büyük bir heyecanla devam ediyor. Adana Demirspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maç müthiş bir tempoyla başladı ve Trabzonspor, 2. dakikada penaltı kazandı. İşte tam bu andan sonra sahada işler karıştı.

Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki penaltı kararına büyük tepki!

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mühiş bir mücadeleyle başlayan maça hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun penaltı kararı damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, adeta rüzgar gibi başladı.

VISCA YERDE KALDI, PENALTI DÜDÜĞÜ GELDİ

Screenshot_12

Screenshot_14

Screenshot_15

Screenshot_16

Mücadelenin 2. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Edin Visca, Adana Demirspor ceza sahası içerisinde Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi ve Deli'yi sarı kartla cezalandırdı.

KALECİ KURTARDI

Screenshot_19

Topun başına geçen Abdülkadir Ömür'ün penaltısını kaleci Muric kurtardı.

VAR'DAN İZLEME TAVSİYESİ

Penaltı sonrasında VAR, hakem Uğurlu'ya pozisyonu izlemesini tavsiye etti.

PENALTI TEKRARLANDI

Screenshot_17

Screenshot_18

Screenshot_20

Vuruş anını izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıda ihlal olduğunu ve atışın tekrarlanması gerektiğini işaret etti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

PERES, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Bu kez topun başına geçen Bruno Peres, ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

"BÖYLE PENALTI MI OLUR YAŞAR!"

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonla ilgili "Böyle penaltı mı olur Yaşar! Penaltı öncesi top dışarıdan çevrilmedi mi!? VAR ne iş yapar ?!" şeklinde tweet attı.

Yaşananların ardından sosyal medyada, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterildi.

Screenshot_21

Screenshot_22

Screenshot_23

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!Trabzonsporlu Bakasetas'ın her şeyi tepetaklak oldu!
Dünyalar başına yıkıldı! Durumu ciddiDünyalar başına yıkıldı! Durumu ciddi
Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Tek tek açıkladı

AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Tek tek açıkladı

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...

Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...

Canlı yayında 3 transferi açıkladı!

Canlı yayında 3 transferi açıkladı!

Arda Güler'e büyük övgü: "Tüyler diken diken!"

Arda Güler'e büyük övgü: "Tüyler diken diken!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.