Son dakika: Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki penaltı kararına büyük tepki!

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mühiş bir mücadeleyle başlayan maça hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun penaltı kararı damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, adeta rüzgar gibi başladı.

VISCA YERDE KALDI, PENALTI DÜDÜĞÜ GELDİ

Mücadelenin 2. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Edin Visca, Adana Demirspor ceza sahası içerisinde Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi ve Deli'yi sarı kartla cezalandırdı.

KALECİ KURTARDI

Topun başına geçen Abdülkadir Ömür'ün penaltısını kaleci Muric kurtardı.

VAR'DAN İZLEME TAVSİYESİ

Penaltı sonrasında VAR, hakem Uğurlu'ya pozisyonu izlemesini tavsiye etti.

PENALTI TEKRARLANDI

Vuruş anını izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıda ihlal olduğunu ve atışın tekrarlanması gerektiğini işaret etti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

PERES, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Bu kez topun başına geçen Bruno Peres, ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

"BÖYLE PENALTI MI OLUR YAŞAR!"

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, pozisyonla ilgili "Böyle penaltı mı olur Yaşar! Penaltı öncesi top dışarıdan çevrilmedi mi!? VAR ne iş yapar ?!" şeklinde tweet attı.

Yaşananların ardından sosyal medyada, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterildi.





