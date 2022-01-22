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  4. Son dakika: Adem Büyük, Zorbay Küçük'e veryansın etti! 'Söylediğimiz laftan alınmış'

Son dakika: Adem Büyük, Zorbay Küçük'e veryansın etti! 'Söylediğimiz laftan alınmış'

22.01.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatyaspor'dan Adem Büyük, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Maçın hakemi hakkında sert konuşan Adem, "Bu hakem, kulübemize verdiği kırmızı kart, nasıl bir kırmızı kart? Çözmüş değilim! İlk yarıda bizim ofsayt olmayan pozisyonumuzu kesti, aynı pozisyonu Beşiktaş için devam ettirdi. Bana neden sarı kart verdi, anlamadım." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Adem Büyük, Zorbay Küçük'e veryansın etti! 'Söylediğimiz laftan alınmış'
Adem Büyük

Adem Büyük

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, lig sonuncusu Yeni Malatyaspor engelini aşamadı ve taraftarlarını şoke etti. Karşılaşmanın sonlarına doğru yediği penaltı golüyle maçtan 1 puan alan siyah-beyazlılarda 2 maçlık galibiyet serisi sonra erdi. Yeni Malatyaspor'un penaltıdan golünü atan Adem Büyük, maç sonunda maçın hakemine tepki gösterdi.

"YOLLARINA BÖYLE DEVAM ETSİNLER"

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"İyi mücadele ettik. İki takımın da pozisyonları vardı. Ortada bir maçtı, iki taraf da kjazanabilirdi. Bizim de dönen toplarımız vardı. Bu hakem, kulübemize verdiği kırmızı kart, nasıl bir kırmızı kart? Çözmüş değilim! İlk yarıda bizim ofsayt olmayan pozisyonumuzu kesti, aynı pozisyonu Beşiktaş için devam ettirdi. Bana neden sarı kart verdi, anlamadım. Sanırım daha önce söylediğimiz bir laftan alınmış. Onu da FIFA kokartıyla ödüllendirmişler. Yollarına böyle devam etsinler!"

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Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Adem Büyük
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