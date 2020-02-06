Son dakika: Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Özdemir'in açıklamalarına cevap verdi.

İşte o açıklamalar;

"AÇIKLAMALAR FARKLI YANSILTILDI"

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Başkan Gevrek, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını dinledim. Bu konuyla ilgili maçımızdan sonra detaylı açıklama yapacağım. Biraz moralim bozuldu, açıklamalar farklı yansıtıldı, biraz da talihsizlik oldu. Şimdi bu konulara girmek istiyorum. Açıklamamda; neden Antalya'ya gitmek istediğimizi de paylaşacağım." diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Özdemir, "Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor karşılaşmasının ertelenmesi konusunda sert eleştirilerde bulundu. Federasyondan bir yetkilinin kendisini arayarak, 'Trabzonsporlu oyuncular Malatya'ya gelmeye korkuyor' sözlerini kullandığını belirtti. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: