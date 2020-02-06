SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Son dakika: Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

Son dakika: Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

FUTBOL HABERLERİ  | 06.02.2020 19:06 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına cevap verdi.

Son dakika: Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Özdemir'in açıklamalarına cevap verdi.

İşte o açıklamalar;

"AÇIKLAMALAR FARKLI YANSILTILDI"

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Başkan Gevrek, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını dinledim. Bu konuyla ilgili maçımızdan sonra detaylı açıklama yapacağım. Biraz moralim bozuldu, açıklamalar farklı yansıtıldı, biraz da talihsizlik oldu. Şimdi bu konulara girmek istiyorum. Açıklamamda; neden Antalya'ya gitmek istediğimizi de paylaşacağım." diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Özdemir, "Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor karşılaşmasının ertelenmesi konusunda sert eleştirilerde bulundu. Federasyondan bir yetkilinin kendisini arayarak, 'Trabzonsporlu oyuncular Malatya'ya gelmeye korkuyor' sözlerini kullandığını belirtti. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Kulüplerden sorumlu bir yönetim kurulu arkadaşımız o görüşmeleri yaptı. Ama Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in neden o maçı oynamak istediğini ben de merak ediyorum. Stada ambulans dahi yollayamazdık. Çünkü o stada gidecek ambulans dahi yoktu. Şehir ambulansları yaralı taşımakta, enkaz altından insanları çıkarmakla meşguldü. Başka hesaplar da vardı. Bir kulüp, hiç ilgili olmamasına rağmen bu konuya girdi. 'Bu maçı erteliyorlar, göreceksiniz o maçta sarı kartı olan arkadaşı affedecekler ve diğer maçta oynayacak.' dediler. Olmadığını gördüler. Kulüp müracaat etti, reddedildi ve o oyuncu oynayamadı. Bazı şeylerin altında bazı kötü niyetleri aramayı doğru bulmuyorum. İnsanların, başkanların, yöneticilerin; teknik direktörleriyle, takımlarıyla ilgileneceğine kendi taraftarlarını bu şekilde yönlendirmelerini doğru bulmuyorum. Maçın ertelenmesi belli olduktan sonra, Yeni Malatyaspor ertesi sabah tüm takım neden Antalya'ya gitti? Neden Malatya'da kalmadı? Size o açıklamayı yapan kulüp başkanımıza sorun, 'Niye Malatya'dan takımı Antalya'ya götürdün?' diye. Lütfen çıkınca Sayın Adil Gevrek'e sorun, çok güvenliyse kendi futbolcuları mı gitmek istedi Antalya'ya, onlar mı gitmek istedi?"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası hedefini açıkladıCüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası hedefini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff nihat özdemir Adil Gevrek

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Pegasus CEO'sundan uçak kazasıyla ilgili açıklama

Fatih Terim gözyaşlarını tutamadı

Fatih Terim gözyaşlarını tutamadı

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Fenerbahçe'den transfer kararı

Fenerbahçe'den transfer kararı

Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Galatasaray'dan Falcao açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası hedefini açıkladı

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası hedefini açıkladı

Barça Academy İstanbul Beko, APAC Turnuvası'nda şampiyon

Barça Academy İstanbul Beko şampiyon

Romanya'dan ilginç Arda Turan açıklaması: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş basın toplantısı kararı

Nihat Özdemir'den flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.