Son dakika: Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Özdemir'in açıklamalarına cevap verdi.
İşte o açıklamalar;
Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.
Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Başkan Gevrek, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını dinledim. Bu konuyla ilgili maçımızdan sonra detaylı açıklama yapacağım. Biraz moralim bozuldu, açıklamalar farklı yansıtıldı, biraz da talihsizlik oldu. Şimdi bu konulara girmek istiyorum. Açıklamamda; neden Antalya'ya gitmek istediğimizi de paylaşacağım." diye konuştu.
TFF Başkanı Özdemir, "Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor karşılaşmasının ertelenmesi konusunda sert eleştirilerde bulundu. Federasyondan bir yetkilinin kendisini arayarak, 'Trabzonsporlu oyuncular Malatya'ya gelmeye korkuyor' sözlerini kullandığını belirtti. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Kulüplerden sorumlu bir yönetim kurulu arkadaşımız o görüşmeleri yaptı. Ama Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in neden o maçı oynamak istediğini ben de merak ediyorum. Stada ambulans dahi yollayamazdık. Çünkü o stada gidecek ambulans dahi yoktu. Şehir ambulansları yaralı taşımakta, enkaz altından insanları çıkarmakla meşguldü. Başka hesaplar da vardı. Bir kulüp, hiç ilgili olmamasına rağmen bu konuya girdi. 'Bu maçı erteliyorlar, göreceksiniz o maçta sarı kartı olan arkadaşı affedecekler ve diğer maçta oynayacak.' dediler. Olmadığını gördüler. Kulüp müracaat etti, reddedildi ve o oyuncu oynayamadı. Bazı şeylerin altında bazı kötü niyetleri aramayı doğru bulmuyorum. İnsanların, başkanların, yöneticilerin; teknik direktörleriyle, takımlarıyla ilgileneceğine kendi taraftarlarını bu şekilde yönlendirmelerini doğru bulmuyorum. Maçın ertelenmesi belli olduktan sonra, Yeni Malatyaspor ertesi sabah tüm takım neden Antalya'ya gitti? Neden Malatya'da kalmadı? Size o açıklamayı yapan kulüp başkanımıza sorun, 'Niye Malatya'dan takımı Antalya'ya götürdün?' diye. Lütfen çıkınca Sayın Adil Gevrek'e sorun, çok güvenliyse kendi futbolcuları mı gitmek istedi Antalya'ya, onlar mı gitmek istedi?"
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