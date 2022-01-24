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  4. Son dakika: Ahmet Çakar canlı yayında Işıtan Gün'e hesap sordu! 'Burak Elmas, sen Brütüslük yaptın...'

Son dakika: Ahmet Çakar canlı yayında Işıtan Gün'e hesap sordu! 'Burak Elmas, sen Brütüslük yaptın...'

24.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sular durulmuyor! Erman Toroğlu'nun dün akşam canlı yayında Işıtan Gün hakkında söylediği olay sözlerden sonra Ahmet Çakar da katıldığı TV programında Işıtan Gün'ü canlı yayına bağladı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 'Brütüs' göndermesi yapan Ahmet Çakar, Işıtan Gün ile konuşurken de 'ahlak' vurgusu yaptı.

Son dakika: Ahmet Çakar canlı yayında Işıtan Gün'e hesap sordu! 'Burak Elmas, sen Brütüslük yaptın...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen son beş dakikada yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da camia karıştı. Binlerce taraftar Nef Stadyumu'nda Burak Elmas yönetinimi istifaya davet ederken maç sonrası konuşan Domenec Torrent de 'Biz 12 saat çalışıyoruz kimse bizim gibi çalışamaz futbol maalesef böyle hemen değişim çok zor' dedi. Ahmet Çakar'ın Işıtan Gün'ü canlı yayına bağlaması ise gecenin olayı oldu.

SON DAKİKA: AHMET ÇAKAR'DAN BURAK ELMAS'A OLAY SÖZLER! 'BRÜTÜS...'

Trabzonspor'a 2-1 kaybederek büyük şok yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı kırmızılılar Fatih Terim'in gidişinden sonra Torrent yönetiminde çıktığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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Hem Hatayspor hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor maçlarında öne geçen fakat üstünlüğünü koruyamayarak sahadan mağlup ayrılan Galatasaray'da taraftar yönetimi istifaya davet etti.

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AHMET ÇAKAR: 'SEN FATİH TERİM'İ ARKADAN VURDUN'

İşte Ahmet Çakar'ın canlı yayındaki o sözleri:

'Burak Elmas sen bir futbol hainisin. Sen Fatih Terim'i arkadan hançerleyen bir Brütüssün. Işıtan Gün sen ahlaki değerleri olmayan çok tuhaf bir adamsın. Siz Galatasaray'a yakışmıyorsunuz.'

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'EĞER DAHA ÖNCE AHLAK DERSİ ALMIŞ OLSAYDINIZ'

'Işıtan Bey siz bu tweetleri atarken hiç utanmadınız mı? Siz ahlak yoksunu musunuz?' sözlerinden sonra Işıtan Gün canlı yayına bağlanarak 'Sizin bana bu sözleri söyleme hakkınız yok. Benim kimseden ahlak dersi almaya ihtiyacım yok' dedi. Ahmet Çakar da bu sözlerden sonra 'Bu programın anası da benim babası da benim. Eğer daha önce ahlak dersi almış olsaydınız böyle tweetler atmazdınız' dedi.

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Ahmet Çakar Galatasaray Futbol Kulübü
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